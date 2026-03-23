聯寶：切入低軌衛星矽光子應用 布局AI伺服器

磁性元件廠聯寶電子今天表示，除了布局Wi-Fi 8應用磁性元件外，切入低軌衛星、矽光子新應用領域，預計下半年逐步出貨，聯寶電子也布局人工智慧（AI）伺服器機櫃AI電源模組，研發供應平板變壓器產品。

聯寶電子中午舉行媒體交流會，總經理譚偉傑指出，聯寶看好AI運算浪潮推進，帶動AI伺服器、矽光子技術與低軌衛星應用發展，資料中心機櫃功耗帶動電源系統挑戰與轉型契機。

展望未來新品布局，譚偉傑表示，持續布局高速網通及Wi-Fi 8元件應用磁性元件，預計下半年逐步小量出貨，2027年放量可期。

此外，聯寶電子積極布建低軌衛星、矽光子和AI伺服器機櫃應用，其中在低軌衛星，譚偉傑指出，主要是台系電源供應大廠合作低軌衛星地面接收站應用，預計下半年逐步出貨。

在矽光子領域，譚偉傑表示，主要是與台系網通廠合作供應磁性模組，預計下半年小量出貨。

在AI伺服器機櫃，譚偉傑指出，與台系ODM廠商合作開發AI電源模組，提供應用在水冷系統應用輕薄短小的平板變壓器產品，持續研發中。

聯寶電子董事長譚明珠指出，聯寶不僅製造變壓器，進一步打造AI時代電力與訊號的穩定中樞。她指出，AI時代關鍵不只是晶片算力，而是背後的電力穩定與能效管理能力。

除了磁性元件業務，聯寶電子指出，持續強化無線充電業務，拓展非消費型應用領域，旗下無線充電模組切入醫療手持設備、穿戴裝置及健身器材等市場，鎖定亞太與歐美洲市場。

聯寶電子指出，旗下無線充電產品線涵蓋發射端（TX）與接收端（RX）模組，具備10W至30W快充方案，並導入多線圈與磁吸設計，因應不同應用需求，以及消費型無線充電成品。