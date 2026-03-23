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台灣美光銅鑼廠3月26日揭牌 AI發展新里程碑
美國記憶體廠美光（Micron）完成收購力積電銅鑼P5廠區，預計3月26日舉辦銅鑼廠區揭牌典禮，象徵美光在AI發展重要里程碑。
美光今天發出銅鑼廠揭牌典禮邀請函，指出美光全球營運前段製造資深副總裁尼可森（Buddy Nicoson）和台灣美光董事長盧東暉將出席活動。
美光表示，隨著AI人工智慧浪潮持續席捲全球，高效能記憶體已成為驅動AI 發展的核心關鍵。美光已完成收購力積電銅鑼P5廠區，不僅強化美光在台灣的營運布局與量能，更是美光在AI發展的重要里程碑。
美光先前指出，銅鑼廠擁有約30萬平方英尺的12吋既有無塵室空間，將支援美光擴充HBM等先進DRAM產品的供應能力，以因應AI驅動的需求成長。隨著交易完成，美光將開始對既有無塵室進行改裝，預計自2028財政年度起可開始支援具規模的產品出貨。美光亦規劃推動廠區的下一階段擴建，預計2026財年底前，啟動第2座晶圓廠的建造工程，將再增加約27萬平方英尺的無塵室空間。
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