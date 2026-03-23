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美光、應材、英特爾等七檔入列指數成分股 009811再升級

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
009811追蹤的指數3月季調整新增成分股(資料來源：ICE Data)
009811追蹤的指數3月季調整新增成分股(資料來源：ICE Data)

指數公司ICE Data Indices宣布，NYSE美國50指數3月季度調整成分股出現七進七出。NYSE美國50指數新增的成分股包括美光科技、科林研發、應用材料、奇異維諾瓦、威訊通訊、安進、英特爾，並剔除華特迪士尼、黑石集團、Servicenow、亞培、優步、AT&T、賽富時。這次成分股調整於3月23日生效，追蹤該指數的統一美國50ETF（009811）將緊隨指數調整投資組合。

009811基金經理人吳湘菱表示，這次新增的成分股橫跨資訊科技、電力、通訊與醫療保健等產業龍頭，具備明顯技術優勢與競爭護城河。經此調整，009811在三大方面獲得進一步強化。首先是形成AI伺服器供應鏈的上中下游傳導，使指數有望更加受惠AI對先進製程與記憶體的持續強勁需求。美光為全球記憶體龍頭，在AI需求爆發、記憶體供不應求的背景下，為當前市場資金焦點。科林研發、應用材料與荷蘭艾司摩爾並列全球前三大半導體設備製造商，英特爾則為國際具代表性的半導體公司。

第二，則是提升009811投資配置的防禦韌性。吳湘菱表示，威訊通訊作為全球電信服務巨頭，穩定的電信訂閱收入與股利政策，支撐其營運穩健表現。醫藥技術日新月異，安進為全球數一數二的醫藥大廠，雄厚的研發能力使其保持領導地位。因醫療需求相對不隨景氣波動，在科技產業景氣循環時，醫藥股也可提供一定程度的緩衝。

第三是布局能源轉型的長期成長趨勢，全球缺電危機，奇異維諾瓦受惠電氣化與電網升級的長期趨勢，有望為美國50指數增添能源轉型帶來的成長機會。

009811聚焦美股市值50強企業，投資組合兼具成長和價值因子，不僅將尖牙股成長爆發力融為骨血，還涵蓋通訊、非核心消費、金融和醫療保健等九大產業，具備「穩中帶強、強中帶穩」特色。009811成分股的多元產業分散性，讓投資人可以在類股輪動時，掌握美股不同產業的輝煌表現。009811追蹤之指數採取市值加權，並於每年的3、6、9、12月進行指數季調整定審。

成分股 先進製程 英特爾

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