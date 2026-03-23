快訊

台客愛買棉被 韓寢具店老闆：沒台灣人開不了店！

中東衝突恐擴大！台股早盤一度急殺1,082點 台積電拚守1,800元

有錢人都怎麼投資？中東戰火衝擊股市 日專家曝3大應對法

聽新聞
0:00 / 0:00

全新今年拚雙位數成長 光電子營收占比近3成

中央社／ 台北23日電

砷化鎵（GaAs）上游磊晶廠全新看好AI資料中心需求，帶動光通訊產品出貨放量，光電子將取代微電子，成為全新2026年成長核心引擎，帶動營收結構優化，目標今年營收拚雙位數成長。

全新受到匯率及基板出口管制影響，2025年營收新台幣33.8億元，年增4.2%；歸屬母公司淨利5.47億元，年衰退18.4%，每股稅後純益2.97元。

展望2026年，全新表示，營收結構轉型已初見成效，去年第4季光電子業務營收占比衝上29.3%，創歷史新高，顯示全新已成功由過去以微電子為主的結構，轉向更具成長潛力的光電子領域發展。

全新表示，受惠全球AI資料中心建置熱潮，以及光通訊技術的世代更迭，光電子業務將成為全新今年主要成長引擎，包括800G高速傳輸的接收端產品，估計今年出貨將有3位數成長；全新下一代的1.6T產品也已完成驗證並進入量產階段。傳輸速度升級不僅推升產品平均售價（ASP），更有助於優化整體獲利率。

全新指出，像是AI眼鏡、車用LiDar、機器人視覺，以及平流層無人機5G基地台、低軌道衛星等工業領域太陽能電池等應用邁入量產，也將支撐光電子業務多元化成長。

全新表示將持續投入資本支出，2026年預計新購置5台MOCVD（有機金屬化學氣相沉積系統），預計第3季到廠，MOCVD機台規模將從目前的62台增加至67台。另外，全新也積極尋找土地廠房，目標以平鎮工業區及大桃園工業區為主。

延伸閱讀

「龍蝦」概念股當紅炸子 穩懋、廣達等後市可期

全新光通訊爆單 搭上輝達商機 全年營收將高成長

聯發科、世芯 認購夯

相關新聞

AI 效應…機殼三雄訂單倍數爆發 接單到明年

輝達最新Vera Rubin平台將從下半年開始出貨，機櫃需求暴增三倍，引爆AI界「搶機櫃大戰」。「機殼三雄」勤誠、jpp-KY、晟銘電訂單隨終端需求呈現「倍數式爆發增長」，訂單直達明年。

台積電美國四廠產能全被包了

台積電台灣2奈米家族訂單塞爆之際，美國亞利桑那州新廠需求同步強勁。由於美國政策力推在地製造，台積電美國廠產能持續搶手，先前傳出後續將開出的三廠產能已陸續被客戶預訂，最新傳出進一步延伸到埃米製程等級，代表亞利桑那州第四座廠產能也已被包下。

台積電A16製程連最大客戶輝達都不夠用 供應鏈昇陽半變大贏家

台積電2奈米家族產能嚴重供不應求，其中，A16製程連最大客戶輝達都不夠用，台積電正全力衝刺布建A16產能，並首度導入超級電軌技術，帶來更多新商機。台廠中，昇陽半掌握A16製程掀起新的承載晶圓龐大需求，成為最大贏家；中砂、光洋科等夥伴也沾光。

AI 巨擘有意簽記憶體長約 固料三星、美光高階產品 南亞科、華邦等受惠

AI對存儲需求強勁，引發記憶體缺貨大漲價，南韓媒體報導，對記憶體需求殷切的Google與微軟等AI巨擘，似乎願意與南韓三星和美國美光等記憶體製造商簽署長期供應合約，並且要先預付大筆金額。

AI 催動儲存需求激增 群聯：七成單接不了

AI催動儲存需求激增，儲存型快閃記憶體（NAND Flash）控制晶片大廠群聯執行長潘健成直言，群聯目前僅能滿足客戶三成需求，有高達七成的缺口無法應付，群聯在這波記憶體缺貨大漲價的浪潮下，營運會持續向上。

機殼三雄海內外擴產 動作積極

輝達最新Vera Rubin平台引爆市場「搶機櫃大戰」，因應需求激增，台灣機殼三雄勤誠、jpp-KY、晟銘電都積極擴產，因應這波搶機櫃大潮，今年三雄營運都將有想像空間。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。