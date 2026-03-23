全新今年拚雙位數成長 光電子營收占比近3成

砷化鎵（GaAs）上游磊晶廠全新看好AI資料中心需求，帶動光通訊產品出貨放量，光電子將取代微電子，成為全新2026年成長核心引擎，帶動營收結構優化，目標今年營收拚雙位數成長。

全新受到匯率及基板出口管制影響，2025年營收新台幣33.8億元，年增4.2%；歸屬母公司淨利5.47億元，年衰退18.4%，每股稅後純益2.97元。

展望2026年，全新表示，營收結構轉型已初見成效，去年第4季光電子業務營收占比衝上29.3%，創歷史新高，顯示全新已成功由過去以微電子為主的結構，轉向更具成長潛力的光電子領域發展。

全新表示，受惠全球AI資料中心建置熱潮，以及光通訊技術的世代更迭，光電子業務將成為全新今年主要成長引擎，包括800G高速傳輸的接收端產品，估計今年出貨將有3位數成長；全新下一代的1.6T產品也已完成驗證並進入量產階段。傳輸速度升級不僅推升產品平均售價（ASP），更有助於優化整體獲利率。

全新指出，像是AI眼鏡、車用LiDar、機器人視覺，以及平流層無人機5G基地台、低軌道衛星等工業領域太陽能電池等應用邁入量產，也將支撐光電子業務多元化成長。

全新表示將持續投入資本支出，2026年預計新購置5台MOCVD（有機金屬化學氣相沉積系統），預計第3季到廠，MOCVD機台規模將從目前的62台增加至67台。另外，全新也積極尋找土地廠房，目標以平鎮工業區及大桃園工業區為主。