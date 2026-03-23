外資看俏CCL/PCB 調升四雄目標

台積電台灣2奈米家族訂單塞爆之際，美國亞利桑那州新廠需求同步強勁。由於美國政策力推在地製造，台積電美國廠產能持續搶手，先前傳出後續將開出的三廠產能已陸續被客戶預訂，最新傳出進一步延伸到埃米製程等級，代表亞利桑那州第四座廠產能也已被包下。

2026-03-23 02:31