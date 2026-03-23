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馬斯克晶片製造計畫啟動 喊讓台積電等 IC 巨擘變成「小蝦米」

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
馬斯克宣布將在德州奧斯汀建造Terafab晶圓廠，生產供機器人、AI及太空資料中心使用的晶片。（路透）
馬斯克宣布將在德州奧斯汀建造Terafab晶圓廠，生產供機器人、AI及太空資料中心使用的晶片。（路透）

全球首富馬斯克21日正式宣布，啟動「Terafab」晶片製造計畫，將在德州奧斯汀建造晶圓廠，生產供機器人、人工智慧（AI）及太空資料中心使用的晶片，目標是每年生產至少1兆瓩（terawatt）的運算能力，號稱或許會讓台積電（2330）、三星電子及英特爾等晶片巨擘看來就像「小蝦米」。

馬斯克在奧斯汀已經廢棄的Seaholm發電廠舉辦發表會，宣布他旗下的特斯拉（Tesla）及SpaceX，合資成立晶片製造業者「Terafab」。

他說，他將從「先進技術晶圓廠」出發，把邏輯晶片、記憶體晶片及先進封裝都整合Terafab晶圓廠，配備所有必要設備，用於測試、修改和製造晶片。根據發表會展示的照片，他顯然計畫把Terafab晶圓廠蓋在特斯拉的奧斯汀總部和超級工廠附近。

Terafab主要將生產兩種晶片，一種是主要用於電動車、自駕計程車及Optimus人形機器人的晶片，針對邊緣運算和推論優化，另一種為太空環境與低軌AI衛星設計的「D3」晶片。但他未具體說明Terafab廠區的建造時程表或產量目標。馬斯克預期xAI將使用Terafab生產的多數晶片。

他說，Terafab最終目標是生產的晶片，足以支持地球上100-200百萬瓩（GW）、以及太空上1兆瓩的運算能力，意味著Terafab所生產的晶片運算能力，將有八成用星艦（Starship）太空船送上太空、仰賴太陽能供電，因此他宣告「我們正啟動銀行系文明化」。

馬斯克過去沒有晶片製造經驗，認為由於特斯拉和SpaceX的運算能力需求，將遠超過現有全球晶片供應商的供應量，「我們非常感謝三星、台積電和美光等現有供應鏈，但他們能安心擴產的速度有極限」，「遠低於我們期望的速度…我們需要晶片，所以我們將打造Terafab」，「如果把地球上所有晶圓廠（的產量）加起來，將只約占Terafab的2%。

作為馬斯克的太空分散式AI運算網路願景之一，他也展示未來「迷你」AI資料中心衛星的模擬圖片，採用太陽能發電，將具備100瓩的電力容量， 「我們預計未來的衛星（電力容量）或許會達GW區間。」

馬斯克還播放了一段動畫，展示SpaceX如何從月球表面發射衛星，並且重申其對未來充滿「驚人富足」的願景，他希望將來人們能活得夠久，能夠親眼看到從月球表面發射衛星的宏偉壯舉。

太空 英特爾 特斯拉

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