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台積 A16 訂單塞爆 昇陽半成為大贏家 中砂、光洋科也沾光

經濟日報／ 記者鐘惠玲籃珮禎／台北即時報導

台積電（2330）2奈米家族產能嚴重供不應求，其中，A16製程連最大客戶輝達都不夠用，台積電正全力衝刺布建A16產能，並首度導入超級電軌技術，帶來更多新商機。台廠中，昇陽半（8028）掌握A16製程掀起新的承載晶圓龐大需求，成為最大贏家；中砂（1560）、光洋科（1785）等夥伴也沾光。

業界分析， 台積電A16製程除了延續奈米片電晶體結構，並首度導入超級電軌（Super Power Rail）技術，透過將供電線路移到晶圓背面，大幅提升邏輯密度與供電效率，讓AI、高速運算（HPC）客戶愛不釋手，成為一大亮點。

超級電軌技術隨著A16製程大鳴大放，昇陽半受惠A16衍生新的承載晶圓（Carrier Wafer）需求，為業績加分，並成為最大贏家。

昇陽半持續擴充再生晶圓業務，其中，新竹與台中廠再生晶圓月產能合計已達85萬片，規劃今年月產能擴增至120萬片。另外，該公司日前已宣布投入興建中港廠Fab3B，預計最快將於2027年末投產，未來月產能至少為60萬片，將視市場需求分階段到位，而2027年也可能持續擴增中港廠Fab3A產能。

昇陽半去年合併營收45.09億元，年增26.9％，連五年攀峰，今年在客戶端需求持續強勁與擴產效應帶動下，法人看好將再寫新猷。

另外，A16製程因導入超級電軌，對晶圓背面的研磨需求大增，帶動化學機械研磨（CMP）道數比N2P增加約30%，加上對平坦度要求提高，推升鑽石碟市場高速成長，中砂為最大供應商，也將受惠。

鑽石碟是中砂目前最大成長動能，去年底月產能達5萬顆，預計今年將擴至6萬顆以上。基於客戶端相當積極擴廠，必須提早為客戶準備好支援產能，法人推估，中砂今年底鑽石碟月產能將進一步上看6.5萬至7萬顆。

晶圓再生業務方面，中砂同樣因應客戶端需求而持續擴產，目前其12吋再生晶圓月產能已達33萬片，並持續滿載運轉，預計第2季將增至36萬片，屆時將可帶入更多營收貢獻，第3季月產能再進一步增至40萬片。

光洋科為台積電2奈米製程最重要的本土靶材供應商，隨著AI應用對高效能運算需求增加，2奈米靶材具備高單價、高毛利特性，對獲利貢獻度極高。目前光洋科透過持股約96%的子公司創鉅先進材料，深耕銅錳（CuMn）靶材等關鍵領域。

隨著台積電2奈米產能預計陸續開出，光洋科半導體業務營收比重將持續攀升，毛利率有望維持高檔。

製程 光洋科 中砂

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