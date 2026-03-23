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AI 催動儲存需求激增 群聯：七成單接不了

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

AI催動儲存需求激增，儲存型快閃記憶體（NAND Flash）控制晶片大廠群聯（8299）執行長潘健成直言，群聯目前僅能滿足客戶三成需求，有高達七成的缺口無法應付，群聯在這波記憶體缺貨大漲價的浪潮下，營運會持續向上。

潘健成分析，這波記憶體「超級循環」與過往消費性電子景氣循環不同。

這波記憶體市況大好，主要由AI資料中心建置與應用導入驅動，呈現結構性成長。

他分析，AI崛起讓資料量快速累積，企業對高容量與高效能儲存需求同步攀升，帶動NAND晶片價格上漲DRAM供應更成為關鍵瓶頸。

他強調，「沒有記憶體就沒有AI」，在高容量記憶體需求快速增加下，若供給無法跟上，將直接限制AI系統發展。

從價格面觀察，潘健成表示，記憶體價格一直漲，反映供需失衡現況，三星、SK海力士等大廠短期內難以快速擴產填補供應缺口，使得價格具支撐。即便未來毛利率可能隨成本波動有所調整，但在需求強勁帶動下，群聯整體營運規模仍可望持續擴大。

DRAM 景氣循環 控制晶片

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