AI 巨擘有意簽記憶體長約 固料三星、美光高階產品 南亞科、華邦等受惠

AI對存儲需求強勁，引發記憶體缺貨大漲價，南韓媒體報導，對記憶體需求殷切的Google與微軟等AI巨擘，似乎願意與南韓三星和美國美光等記憶體製造商簽署長期供應合約，並且要先預付大筆金額。

隨著三星、美光忙著與AI大咖簽長約，鎖定高階記憶體出貨，更無暇兼顧消費性電子用的記憶體生產，業界預期，這將引領南亞科（2408）、華邦（2344）、群聯（8299）、威剛（3260）等台廠基本面持續增溫。

外媒認為，記憶體價格行情與現貨市場掛鉤，是相當罕見的狀況。法人指出，這意味記憶體行業買方市場態勢更穩固，客戶必須捧現金綁約才可能拿到DRAM或儲存型快閃記憶體（NAND Flash），尤其是用於AI伺服器的高頻寬記憶體（HBM）。

南韓媒體EBN報導，三星尋求與Google和微軟簽定長期合約，科技巨擘可能須支付大筆預付金，若未能在三到五年內採購到承諾的數量，將從預付金扣款。但合約價格有波動空間，將與現貨市場連動。

如果三星拿下這種合約，長期需求將有能見度，可以加速產能擴張。新合約的重要性在於是具有約束力的長約，將改變記憶體業的慣例。在此之前，大規模的產能擴張，與需求變動脫鉤，導致該產業陷入周期性低潮。

記憶體業的空前需求，帶動DRAM合約價站上空前新高。雖然現況讓相關供應商受益良多，但他們也擔心爆發性需求將落幕。為了確保不會受到需求波動的衝擊，三星可能因此打算簽定長約。

三星多年來偏好簽署較短期的季度或年度合約，特別是在供給緊俏、握有議價能力之時。但記憶體以暴起暴落出名，長約可以緩和業者的營收周期變化，帶來更一致的現金流。

從商業角度看來，上述做法可以去除擴張產能的不確定性、並避免過度投資的風險。但這也表示未來多數的新增產業將用於AI產業，消費電子產業的短缺，可能無法在近期內改善，反而會拖得更久。

三星電子共同執行長全永鉉18日在年度股東大會上表示，公司考慮將目前的季度或年度合約延長為三年至五年。