台積電美國四廠產能全被包了

台積電（2330）台灣2奈米家族訂單塞爆之際，美國亞利桑那州新廠需求同步強勁。由於美國政策力推在地製造，台積電美國廠產能持續搶手，先前傳出後續將開出的三廠產能已陸續被客戶預訂，最新傳出進一步延伸到埃米製程等級，代表亞利桑那州第四座廠產能也已被包下。

業界觀察，蘋果、輝達、超微、高通等美系大廠考量地緣政治因素，異地備援生產需求增加，台積電海外廠區特別是美國廠穩步推動擴產，可讓美國客人安心。

另外，法人認為，隨著日本熊本、美國新廠，以及德國廠先後加入營收貢獻後，有望推升台積電2028年之前海外產能占比達總產能20%，甚至將按海外補助投資進度而更高，進而讓客戶群更滿意。若以2奈米以下製程別來看，預期2030年時，台灣、美國占比約7：3。

台積電已於去年3月宣布，加碼千億美元投資美國新廠，加上既有三座廠投資，該專案總投資金額將達1,650億美元，全數到位後，將包含六座新晶圓廠、兩座先進封裝設施，以及一間主要研發團隊中心。

台積電董事長魏哲家先前提到，台積電有意加碼投資美國千億美元，預估專案投資到位後，約三成2奈米以下先進製程產能將在亞利桑那州新廠生產，藉此支援蘋果、輝達、超微、高通與博通等客戶需求。