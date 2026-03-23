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機殼三雄海內外擴產 動作積極
輝達最新Vera Rubin平台引爆市場「搶機櫃大戰」，因應需求激增，台灣機殼三雄勤誠（8210）、jpp-KY（5284）、晟銘電（3013）都積極擴產，因應這波搶機櫃大潮，今年三雄營運都將有想像空間。
勤誠是伺服器機殼龍頭，正啟動全球擴產計畫，旗下位於美國的全新NCT（新產品導入與打樣）廠區本月起落成啟用，現有台灣與中國大陸製造中心同步衝刺，另外，馬來西亞量產基地預計2026年中啟用；而規模更大的美國量產廠區也正持續建置中，預計2027年底投入營運。
勤誠並已追加美國德州子公司投資案，追加投資新台幣8億元，累計美國投資金額達20億元。據悉，勤誠目前已接獲許多AI機殼新專案，加上馬來西亞與美國等新廠將陸續加入生產行列，今年營運有望再戰新高，後市展望樂觀。
jpp受惠AI資料中心需求暢旺，今年首季開始在泰國大擴產，目標機櫃產能增加20%以上，沖壓產能增加30%，整體AI相關業務將較今年再提升25%以上，將是未來獲利主要來源。據悉，jpp在Sidecar業務方面，相關產線則已建置完成，並由泰國廠支援量產。
晟銘電方面，該公司透過廣達（2382），成為Meta供應鏈重要合作夥伴，並且已在冷卻機櫃與機構件取得關鍵認證，將直接承接Meta釋出的巨額硬體訂單。市場預期，晟銘電今年營運與市占率有望顯著躍升。
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