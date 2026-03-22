群聯登上輝達GTC簡報 私募有望引進大咖

AI熱潮催動存儲需求大增，全球儲存型快閃記憶體（NAND Flash）市況火熱，國際大廠結盟、攜手開發新世代存儲技術熱潮大開，後續可望邁入資本合作階段，台灣NAND控制晶片巨頭群聯（8299）董事會拍板辦理上限1.8萬張私募案，可望吸引國際大咖參與，引發市場關注。

業界認為，群聯大手筆發動私募，除資本運作之外，更具策略結盟意涵，國際大咖參與，將讓台灣在全球AI存儲領域更具話語權。

群聯近期在國際舞台大放光芒，連輝達都相當重視，上周在輝達年度盛會「GTC 2026」的閉門會議上，躍居輝達對夥伴們宣傳新世代AI架構與存儲應用的技術簡報當中。

輝達在GTC閉門會議主動引用群聯相關資料，也讓市場重新評估台灣儲存廠在新一代資料架構中的角色。

根據與會人士轉述，輝達在閉門會議提到，群聯美國辦公室協助開發，主軸聚焦現代AI基礎架構中，如何在不增加CPU負擔的情況下，讓資料能更有效率地在GPU、網路與儲存之間移動的技術，成為現場目光焦點。

與會人士透露，輝達在簡報中，盛讚群聯的技術透過SuperNIC直接存取固態硬碟（SSD），並結合PCIe DMA與NVMe技術，簡化資料搬移路徑，減少中間緩衝與額外裝置需求，藉此降低延遲、減輕系統負擔，同時提升整體傳輸效率。換言之，相關儲存裝置不再只是後端資料存放空間，而是進一步成為資料流架構中的重要節點。

業界指出，這類設計反映AI資料中心的優化方向，已從過去強調單一運算晶片效能，轉向整體系統架構協同，特別是在大型模型訓練、推論與高效能運算需求同步升高之際，資料如何快速在GPU、網路與儲存間移動，已成為影響系統效能的重要關鍵。

業界認為，群聯此次被納入輝達技術簡報，意義不僅在於品牌曝光，更象徵其在儲存控制、NVMe及資料傳輸架構上的技術能量，已受到國際大廠關注。在此同時，群聯又啟動私募案，時間點格外敏感，也使外界對其後續策略合作與股東結構調整產生聯想。

觀察此次私募規畫，市場更關注潛在應募對象，因為私募具備引進特定投資人、深化長期合作關係的特性，若搭配公司近期在國際大廠技術舞台上的能見度提升，確實有助強化外界對策略結盟的想像空間。

尤其在記憶體與儲存市況回溫、AI資料中心建設持續推進之際，群聯後續是否藉由資本工具進一步擴大合作版圖，備受市場矚目。