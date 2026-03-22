快訊

賴總統拋核二、核三具重啟條件 趙少康：民進黨欠台灣人民2300億元

7-11再掀布丁話題？「統一布布」傳將開賣掀網7.6萬按讚延燒、業者回應曝光

伊朗報復預告驚現「危險關鍵字」！美智庫：恐影響中東1億人

聽新聞
0:00 / 0:00

光互連需求加速「光進銅退」 研調：最快2028年迎轉折

中央社／ 台北22日電

銅線傳輸最快每秒200Gbit，已可與光傳輸相比，在成本考量下，短期可能讓「光進銅退」暫緩，但光互連需求仍可望加速其進程。研調機構集邦科技表示，評估目前領導廠商的技術路徑與供應鏈布局，機櫃內垂直擴充（Scale-up）架構最快將於2028年迎來光互連的轉折點。

不過，集邦科技認為，2028年光互連能否實際執行，最終還是取決於相關供應鏈的準備程度與生產良率。

集邦科技（TrendForce）研究副總經理儲于超表示，儘管銅纜方案憑藉成本優勢與技術成熟度，目前仍穩站人工智慧（AI）機櫃互連的主導地位，但其生命週期的延續正與「傳輸速率」及「物理距離」進行極限拉鋸；銅纜方案能否延續，關鍵還是傳輸速率能否再持續提升，超越銅線本身的物理限制，維持優於光傳輸的速率，否則仍將被光互連取代。

他指出，為推遲銅線的物理瓶頸，伺服器大廠正透過優化硬體拓樸（Hardware Topology，指網路設備或電子元件在物理或邏輯上的實際排列與連接方式）、縮短晶片與背板間的物理路徑，力求獲得銅介質的最大傳輸效能。

儲于超指出，隨著AI算力需求帶動總頻寬呈指數級成長，單靠電學補償（Electrical Compensation）已難以應對訊號衰減與散熱挑戰，難逃被光互連取代的命運。依據目前領導廠商的技術路徑與供應鏈布局評估，機櫃內Scale-up架構最快將於2028年迎來光互連的轉折點；但能否實際執行，最終還是取決於相關供應鏈的準備程度與生產良率。

至於基板間的光傳輸，可採用微型發光二極體（Micro LED），集邦科技分析師謝宗錞指出，MicroLED光互連目前暫時停留在概念及方案規劃階段，只要是針對10公尺內的傳輸，可能都有機會切入。除了友達之外，錼創、群創也正著手相關研發。

錼創說明，目前業界在討論Micro LED應用於光傳輸的部分，確實是Micro LED應用在印刷電路板之間的光互連；不過從技術本質來看，Micro LED適合應用在短距離光傳輸，未來除了板對板（Board-to -Board），也可能用於晶片與晶片之間（chip-to-chip）的高速資料連接。

印刷電路板

延伸閱讀

大數字／微型顯示器 成長態勢強勁

大數字／技術新挑戰 聚焦檢測修補

相關新聞

技術助攻 魏哲家：台積讓AI加速發展

亞洲大學昨廿五周年校慶，頒發名譽博士學位給台積電董事長魏哲家。魏哲家演講表示，台積電最近在作什麼？Everything AI（每件事都是人工智慧），台積電半導體技術，使ＡＩ發展在廿年內增快一百倍，現今要生產二奈米；面對高齡化浪潮，長照機器人將成為下一波關鍵應用。

魏哲家：台積製造95%機器人大腦 長照是下波熱門應用

台積電董事長魏哲家昨（21）日指出，「中國大陸機器人跳來跳去，沒用，好看頭而已」，他強調，真正有用的是讓機器人的大腦可以運作，幫我們服務，「95%的機器人大腦，都是台積電做的」。

雲端廠拚AI應用…算力需求持續 鴻海、廣達等接單看旺

AI快速發展，雲端服務大廠（CSP）力拚布局落地應用。Google傳透過蘋果合作導入AI模型，OpenAI攜手全球四大諮詢巨頭，亞馬遜以自駕車、AI物聯網裝置等切入，顯示未來AI將走出基礎設施，擴散到消費者、企業端及工業等領域。AI算力需求持續看增，鴻海、廣達、緯創等代工廠接單看旺。

大數字／臉上革命 AI眼鏡出貨喊衝…今年上看950萬副

穿戴式裝置市場正迎來新一輪典範轉移。資策會產業情報研究所（MIC）發布的2026年資通訊產業趨勢報告指出，隨著生成式AI與多模態技術突破，AI智慧眼鏡已正式擺脫過去小眾實驗品的標籤，加速走入日常消費市場。

【專家之眼】AI產業彎道超車的五大關鍵要素

人工智慧（AI）討論熱潮方興未艾，根據世界貿易組織（WTO）最新發布的《2025年世界貿易報告》指出，AI被視為推動全球貿易轉型的核心動力，能為所有經濟體創造新的成長機會。2023年AI相關物資的貿易額已達2.3兆美元，預計到2040年可使全球貿易額增加近40%。

【專家之眼】人工智慧的兩張惡臉：職場清洗與戰場屠殺

本月中旬，美國軍方正式確認，在伊朗戰役中，五角大廈大量倚賴人工智慧輔助決策，旗下系統在開戰後短短二十四小時內，便鎖定了超過一千個攻擊目標。這套系統整合了Palantir的智慧平台，其中更嵌入了美國AI公司Anthropic的大型語言模型。消息傳出後，輿論譁然。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。