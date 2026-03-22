【專家之眼】AI產業彎道超車的五大關鍵要素

人工智慧（AI）討論熱潮方興未艾，根據世界貿易組織（WTO）最新發布的《2025年世界貿易報告》指出，AI被視為推動全球貿易轉型的核心動力，能為所有經濟體創造新的成長機會。2023年AI相關物資的貿易額已達2.3兆美元，預計到2040年可使全球貿易額增加近40%。

為此，中國大陸官方提出「打造智慧經濟新形態」，以前生產主要靠人力、機器和資金，現在靠的是數據、演算法和AI，並全面推動「人工智慧+」深度融入實體經濟；美國政府為贏得AI競賽，不僅制定了「人工智慧行動計畫」（AIActionPlan），採取「鬆管制、廣基建、推外交」的核心戰略，來鞏固AI在全球領先地位。

AI產業正成為各國積極推動的領域，全球競爭日益激烈，想要不落人後，關鍵在五大要素：

一，國家政策支持：國家政策扶持對推動經濟成長，增進社會繁榮和促進研發創新至關重要；尤其推動AI產業發展是條長遠的競爭道路，需要仰賴制度、法規、經費、基建、企業、科研、教育、中央暨地方機構等全力配合，這有賴國家政策引領才能有效整合發揮綜效。近日中國大陸官方正式將「具身智能｣，列入國家重點培育和發展的未來產業之一，台灣政府也宣稱將打造台灣為「AI之島」，除通過《人工智慧基本法》外，還核定「AI新十大建設推動方案」將募資千億資金驅動創新，促使台灣成為全球AI影響力中心。

二，科研創新支持：科技創新不僅引領世界進步，也是取得產業競爭優勢的重要關鍵，中國大陸更將科研與國家戰略需求緊密結合。鑑於AI、新能源等技術研發投入大、周期長、風險高，需要政府在預算、法規、甄選、審核上給予科研創新長期穩定支持並獎勵私人企業積極參與科研，讓產業需求提前介入研發，避免閉門造車。值得重視的是，一直以來科研成果浮誇，數據造假等問題，確實存在科研界卻被刻意忽視，對嚴重學術不當行為，應採取零容忍態度，可從「事後懲處」轉變為「全程防控」。

三，財務支持：高科技創新往往伴隨著高風險，例如投入資金大、成果難預期、資金投入可能需要多年時間才能獲得回報等等，致影響到許多科技型企業投資意願；為此除了需要政府在財務上予以大力支持，也可透過充分利用金融體系，為創新企業提供充分資金支持。例如中國大陸2025年國家針對科技支出達3,981.2億元人民幣，特別針對半導體、人工智慧等戰略領域；美國除官方財務支持外，私人企業更是推動AI研發和商品化的主力，2024年美國私人企業AI投資金額達1,091億美元，遠超過中國大陸的93億美元。

四，低耗能源支持：算力是智慧經濟的核心引擎，AI大模型訓練與智算中心爆發式成長，讓資料中心成為用電大戶（2024年，全球資料中心用電量達415太瓦時（TWh），占全球總用電量的1.5%），「算力緊、電力貴、能耗高」成為產業發展的瓶頸，誰率先突破未來能源核心技術，誰就能為人工智慧產業築牢發展底座；低耗能源包括可控核融合、綠氫能、先進儲能、長時新型儲能、下一代再生能源等；目前歐洲資料中心90%的用電已來自再生能源，中國正積極推動綠色算力並將算力與電力深度融合。

五，科研保險支持：當AI（包括機器人）走進真實世界，風險問題更為複雜，除加強科技保密和智慧財產權的保護外，保險正逐漸成為支撐科技創新體系的重要金融工具，尤其科技保險可為AI等高科技創新提供風險緩衝機制；科技保險相較於傳統保險，需要更專業的風險識別與評估能力。目前中國大陸是實施科技保險的領先國家，已從最初的科技貸款保證保險，逐步拓展到研發費用損失保險、首台（套）重大技術裝備保險、科技成果轉化保險等多個領域，台灣不能只著重在農民保險，農民職災保險和農業保險須要創新。

人工智慧發展帶來機遇，也帶來新的挑戰。人工智慧經濟不是遙遠的未來，而是觸手可及的當下；台灣想不落人後甚至彎道超車，關鍵在如何落實上述五大關鍵要素，深化台灣AI整個產業鏈的競爭優勢。畢竟沒有科技兜底，產業的韌性和競爭能力都將成為空談！