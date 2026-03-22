亞洲大學25周年 魏哲家獲頒名譽博士

亞洲大學布局人工智慧（ＡＩ）、半導體與智慧醫療人才培育，昨天校長蔡進發頒發名譽博士學位給台積電董事長魏哲家，並完成撥穗儀式，亞大創辦人蔡長海見證，數發部長林宜敬也到場致意。亞大推崇魏哲家在科技創新與產業發展的貢獻，魏哲家也肯定亞大教學與研究成果。

亞洲大學廿五周年校慶上，魏哲家獲頒名譽博士學位後表示，此次接受名譽博士學位，與亞洲大學及中亞聯大醫療體系淵源深厚，他肯定亞大在教學與研究成果，直言「是所非常好的大學」；他向學生喊話，歡迎畢業後加入台積電，共同投入科技產業發展。

魏哲家說，當ＣＥＯ開始到處演講、領名譽博士，就是失敗的開始；他之所以點頭，是因為亞大醫院主任黃志平多次邀約，「拒絕醫師等於自斷後路」，加上「一生能有幾次不用修課考試就能拿博士」才應允。

亞洲大學校長蔡進發表示，魏哲家領導台灣積體電路製造公司，在先進製程與晶圓代工領域持續保持全球領先地位，使台灣在國際半導體供應鏈中占據關鍵角色。校方頒授名譽博士，不僅是對其推動科技創新與產業發展的肯定，也呼應ＡＩ、半導體時代高教與產業攜手培育人才的趨勢。

創辦人蔡長海指出，亞洲大學深化教學與研究能量，朝「智慧ＡＩ大學與醫院」發展，推動智慧醫療與健康照護創新，與魏哲家所提出的ＡＩ結合長照機器人願景高度契合。