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技術助攻 魏哲家：台積讓AI加速發展

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導
亞洲大學廿五周年校慶，亞大校長蔡進發（前排左一）昨頒發名譽博士學位給台積電董事長魏哲家（前排右二），創辦人蔡長海（前排左二）、數位發展部長林宜敬（前排右一）見證。圖／亞洲大學提供
亞洲大學廿五周年校慶，亞大校長蔡進發（前排左一）昨頒發名譽博士學位給台積電董事長魏哲家（前排右二），創辦人蔡長海（前排左二）、數位發展部長林宜敬（前排右一）見證。圖／亞洲大學提供

亞洲大學昨廿五周年校慶，頒發名譽博士學位給台積電董事長魏哲家。魏哲家演講表示，台積電最近在作什麼？Everything AI（每件事都是人工智慧），台積電半導體技術，使ＡＩ發展在廿年內增快一百倍，現今要生產二奈米；面對高齡化浪潮，長照機器人將成為下一波關鍵應用。

魏哲家昨以「人工智慧與長照機器人」為主題發表專題演說。

魏哲家表示，他沒什麼了不起、貢獻不多，台積電成就歸功創辦人張忠謀打下紮實基礎及員工努力，感謝提拔、信任他的張忠謀。

他回顧一九九八年加入台積電時，半導體製程仍停留在○．二五微米，如今已邁向二奈米量產，廿多年間技術進步百倍以上，成為支撐ＡＩ高速發展的重要基礎。

他說，隨少子化與高齡化加劇，「長照」已成全球共同課題，機器人將是不可或缺的解方，但須整合視覺、壓力與溫度感測等關鍵技術，仰賴高效能晶片即時運算，才能真正落實於醫療與照護場域。

魏哲家表示，台積電等半導體業在做的，就是讓機器人看到光線、物質，「要蒐集很多資訊傳遞到它的大腦，大腦裡有我們教它的知識」，機器人才可以為我們服務；看到中國大陸機器人跳來跳去，「沒用，好看頭而已」，但真正重要的關鍵在於要有一大堆Sensor（感測器）來讓機器人的大腦可以運作，「大腦誰在做？百分之九十五是台積電在做」。

魏哲家指出，他今天為何要講ＡＩ、機器人？「因為年紀快到了、很快就可以用到」，他希望機器人裡的電晶體都是台積電製造的，「若是別家，就要考慮一下」，因為量要夠大，才有可靠性，「可靠性」在機器人裡是不可以疏忽的。

魏哲家說，機器人不必吃飯、睡覺，也不會抱怨、發脾氣；藉由ＡＩ發展，醫師不必那麼辛勞工作；他在報紙上看到「台積電爆肝」，其實有機會訪問醫師，「爆肝是他們，不是我們」；人工智慧對醫療作出莫大貢獻，現在才剛開始，未來還有很多可以發展。

半導體 張忠謀 台積電 魏哲家 AI

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