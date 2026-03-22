聽新聞
0:00 / 0:00
AI 需求火熱 光通訊族群 業績起飛
AI商機持續成長，除了運算晶片需求大增，光通訊升級更成為市場焦點。法人預期，切入美系網通供應鏈的波若威（3163）、華星光（4979）、上詮（3363）、光聖（6442）等光通訊廠今年營運有望迎起飛商機。
AI需求火熱，光通訊商機有望全面發酵，除了輝達推出與自家整合的交換器及乙太網路平台，博通、Marvell等網通大廠也全力發展光通訊及交換器商機，且最大相同之處幾乎都朝向線性可插拔光模組（LPO）進軍，未來在傳輸速度升級推動下，與晶片直接封裝整合的共同封裝光學（CPO）更將成為市場商機。
據了解，波若威、華星光、上詮、光聖等光都已進軍這波光通訊升級商機。其中波若威攜手輝達合作開發的高速光纖連接器及光纖配線盒今年有望逐步放量。
上詮受惠CPO商機趨勢明確，已打入台積電（2330）CPO生態系。法人預期，上詮今年受惠CPO需求持續升溫，產能可望逐步提升，今、明年營運可望明顯上升。
至於光聖在美系雲端服務大廠拉貨動能強勁下，帶動今年前二月合併營收年成長10.8％至16.93億元的同期新高。法人預期，光聖訂單動能可望放眼到年底，今年營運有望保持雙位數成長。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。