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AI 需求火熱 光通訊族群 業績起飛

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導

AI商機持續成長，除了運算晶片需求大增，光通訊升級更成為市場焦點。法人預期，切入美系網通供應鏈的波若威（3163）、華星光（4979）、上詮（3363）、光聖（6442）等光通訊廠今年營運有望迎起飛商機。

AI需求火熱，光通訊商機有望全面發酵，除了輝達推出與自家整合的交換器及乙太網路平台，博通、Marvell等網通大廠也全力發展光通訊及交換器商機，且最大相同之處幾乎都朝向線性可插拔光模組（LPO）進軍，未來在傳輸速度升級推動下，與晶片直接封裝整合的共同封裝光學（CPO）更將成為市場商機。

據了解，波若威、華星光、上詮、光聖等光都已進軍這波光通訊升級商機。其中波若威攜手輝達合作開發的高速光纖連接器及光纖配線盒今年有望逐步放量。

上詮受惠CPO商機趨勢明確，已打入台積電（2330）CPO生態系。法人預期，上詮今年受惠CPO需求持續升溫，產能可望逐步提升，今、明年營運可望明顯上升。

至於光聖在美系雲端服務大廠拉貨動能強勁下，帶動今年前二月合併營收年成長10.8％至16.93億元的同期新高。法人預期，光聖訂單動能可望放眼到年底，今年營運有望保持雙位數成長。

波若威 博通 台積電

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