雲端廠拚 AI 應用 算力需求持續 鴻海、廣達等接單看旺

AI快速發展，雲端服務大廠（CSP）力拚布局落地應用。Google傳透過蘋果合作導入AI模型，OpenAI攜手全球四大諮詢巨頭，亞馬遜以自駕車、AI物聯網裝置等切入，顯示未來AI將走出基礎設施，擴散到消費者、企業端及工業等領域。AI算力需求持續看增，鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）等代工廠接單看旺。

輝達GTC大會甫落幕，執行長黃仁勳在會中持續強調AI代理及相關應用世代商機到來，同時北美CSP大廠在AI落地應用也相當積極，Google的AI模型繼先前傳出將獲得蘋果導入終端裝置後，近日再傳出蘋果每年可望支付Google約10億美元相關費用，等同雙邊合作案即將敲定，讓Google AI模型可望每年攻入至少1億支新iPhone，讓Google在AI終端落地應用取得極大進展。

OpenAI也宣布將攜手麥肯錫（McKinsey）、波士頓顧問公司（BCG）、埃森哲（Accenture）、凱捷（Capgemini）等全球四大諮詢公司，未來將把OpenAI的AI模型直接導入諮詢公司中，且預計不會僅是AI聊天機器人，更可望是一位AI同事。

另外，亞馬遜目前在AI布局，除了把AI模型導入自家網購平台，還積極在自駕車、AI物聯網裝置、金融及醫療等相關服務搶攻市占，未來更可望與自家低軌衛星服務整合，讓衛星通訊成為AI運算節點，強化亞馬遜在全球AI算力服務能力。

事實上，AI模型經過近三年左右發展，主要商機持續著重AI基礎建設舉凡晶片、伺服器、水電等相關投資，不過未來AI應用勢必需要提供服務才可望回收鉅額投資，因此各大CSP廠開始瞄準AI落地應用，鎖定未來全球各項產業都可望逐步進入AI世代的龐大商機。

由於這波AI應用被視為全新世代工業革命，因此AI可望成為未來數年科技產業發展主軸，AI算力需求不僅今、明年，甚至向前延伸到至少2028年，使AI伺服器委外代工訂單動能可望維持強勁水準。法人看好鴻海、廣達、緯創等接單動能續旺。