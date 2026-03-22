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魏哲家：台積製造95%機器人大腦 長照是下波熱門應用

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導
台積電董事長魏哲家獲亞洲大學頒授名譽博士學位，他在演講中指出，「中國大陸機器人跳來跳去，沒用，好看頭而已」，真正要能夠用的是要有一大堆感測器（Sensor）、資訊，讓機器人的大腦可以運作，可幫我們服務。記者趙容萱／攝影
台積電董事長魏哲家獲亞洲大學頒授名譽博士學位，他在演講中指出，「中國大陸機器人跳來跳去，沒用，好看頭而已」，真正要能夠用的是要有一大堆感測器（Sensor）、資訊，讓機器人的大腦可以運作，可幫我們服務。記者趙容萱／攝影

台積電（2330）董事長魏哲家昨（21）日指出，「中國大陸機器人跳來跳去，沒用，好看頭而已」，他強調，真正有用的是讓機器人的大腦可以運作，幫我們服務，「95%的機器人大腦，都是台積電做的」。

魏哲家指出，人類有一天生病可以不用去醫院，只要在電腦輸入地區等就可以獲得處方，更指出機器人發展最重要的就是大腦訓練，達成人類所需要的服務，直言以後每一個高齡家庭都會有機器人。

亞洲大學昨天舉行25周年校慶慶祝大會，並頒授名譽博士學位予魏哲家，表彰其長年領導台積電，推動全球半導體產業發展與科技創新的卓越貢獻。

魏哲家在演講中幽默指出，當初接CEO時，好友曾送他一本關於「好公司為何失敗」的書，提醒CEO若開始囂張驕傲、到處演講、領名譽博士，就是公司失敗的開始。

他笑稱，這次之所以點頭，是因為亞大醫院主任黃志平多次邀約，「拒絕醫師等於自斷後路」，加上想到「一生能有幾次不用修課考試就能拿博士」，因此才應允。

談到此次為何要講AI、機器人，魏哲家說，是因為他年紀快到了，很快就可以用到。他希望機器人裡頭的電晶體都是台積電製造的，若是別家，他要考慮一下。

台積電最近在做什麼？「everything AI（每件事都是人工智慧）」。魏哲家說，台積電因半導體技術，使AI技術在20年之內增快100倍，現今已進入2奈米製程；AI可以幫忙醫師節省很多時間，尤其面臨高齡社會，多為老老照顧，碰到長照問題，機器人成為解方。

魏哲家說，當你想說機器人很簡單，看到大陸機器人跳來跳去，「沒用，好看頭而已」，真正要能夠用的是要有一大堆感測器（Sensor）、資訊，讓機器人的大腦可以運作，可幫我們服務，「大腦誰在做？95%是台積電在做」。

魏哲家說明，機器人不必吃飯、睡覺，也不會抱怨、發脾氣，「除非你教它」。藉AI發展，可以讓醫師不必那麼辛勞工作；他在報紙上看到「台積電爆肝」，其實錯了，有機會來訪問醫師，「爆肝是他們，不是我們」。

針對台積電被勞工局罰款排名全國第七，魏哲家說：「我覺得很丟臉，還要被人家罰」；人工智慧對醫療做出莫大貢獻，現在才剛開始，還有很多可以發展。

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