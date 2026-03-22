宏碁遊戲3月25日 創新板上市

台積電董事長魏哲家昨（21）日指出，「中國大陸機器人跳來跳去，沒用，好看頭而已」，他強調，真正有用的是讓機器人的大腦可以運作，幫我們服務，「95%的機器人大腦，都是台積電做的」。

2026-03-22 02:44