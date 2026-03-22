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宏碁遊戲3月25日 創新板上市
宏碁集團再添上市櫃小金雞，宏碁遊戲（6908）將於25日以每股38.66元於創新板上市。
展望今年，宏碁遊戲看好，在代理產品及市場增加，加上子公司唯晶科技同步增長下，宏碁遊戲目標今年營運將優於去年。
宏碁遊戲以「通路代理」與「美術代工」雙引擎商業模式，近年營收與獲利持續攀升，2025年營收55.2億元，年增28.4%。
宏碁遊戲在下游通路掌握多個重量級硬體代理權，2020年成立以來，成功於五年內將獲利模式複製到香港、菲律賓及新加坡，構建龐大的區域銷售網絡。
隨著全球數位娛樂市場穩定成長，宏碁遊戲持續展現強大的全球代理與品牌營運能力，深耕遊戲主機、遊戲內容與周邊商品代理與行銷，取得包含PlayStation、Logitech方向盤、SteelSeries賽睿、Razer控制器等遊戲硬體代理權。
以營收比重來看，台灣市場占50%，其次為美術代工（唯晶科技）27%、菲律賓10%、香港8%、新加坡5%。
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