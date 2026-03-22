智慧穿戴新局2／微型顯示器 成長態勢強勁

智慧眼鏡要從純語音輔助進化到無視覺負擔的顯示交互，顯示器的微型化與高亮度是核心門檻。根據集邦科技（TrendForce）研究數據指出，Micro LED微型顯示器將是接續大型顯示器發展的新型高階產品，預估至2026年用於AR智慧眼鏡顯示器晶片的產值將達到4,100萬美元。

集邦表示，雖然目前的基數仍低，但2023年至2026年的成長態勢極為強勁，年複合成長率（CAGR）高達704％，顯示出顯示技術正處於爆發前夜。

集邦分析，Micro LED作為顯示技術，其高亮度、高對比、高透明度等特性是持續吸引廠商投入開發資源的關鍵。特別是在AR眼鏡全彩化方案日漸成熟的趨勢下，Micro LED光引擎特性表現在亮度、對比度、反應性上均優於Micro OLED，非常適合在戶外環境應用。

目前包含台廠在內全球供應鏈，正針對紅光效率、雷射轉移與全彩化技術進行攻堅。工研院專家也指出，智慧眼鏡被視為與人類共同視角的入口，為了滿足這種「第一視角」的清晰度，顯示面板必須追求超小體積與超過100萬尼特的超高亮度。

隨著2026年技術走入商用，Micro LED在智慧眼鏡上的應用成本預期將因量產規模放大而顯著下降。集邦研究副總經理范博毓指出，穿戴式裝置競爭力焦點正轉移至軟硬體整合，而Micro LED微型顯示器正是接續發展的新型高階產品。這對長期布局Micro LED技術的台灣廠商而言，不僅是顯示技術革命，更是獲利模式從傳統看板轉向精密光學組件的轉身。