智慧穿戴新局1／臉上革命 AI 眼鏡出貨喊衝 今年上看950萬副

穿戴式裝置市場正迎來新一輪典範轉移。資策會產業情報研究所（MIC）發布的2026年資通訊產業趨勢報告指出，隨著生成式AI與多模態技術突破，AI智慧眼鏡已正式擺脫過去小眾實驗品的標籤，加速走入日常消費市場。

資策會MIC預估，2026年全球AI智慧眼鏡出貨量將一舉衝上950萬副。相較2023年（210萬副）、2024年（380萬副）、2025年（620萬）副，產值明顯逐年提升。

這股由AI帶動的「臉上革命」，正吸引全球科技巨頭重兵布局，台灣代工與零組件供應鏈憑藉深厚的半導體與通訊整合實力，有望成為此波新硬體浪潮下的關鍵節點。

調查指出，AI智慧眼鏡市場正出現兩個關鍵變化。第一是品牌業者對於產品定位的改變，從過去實驗性質的方向改成賦予更明確的定位；第二是產品的關鍵技術成熟而帶動成本結構下降。

資策會MIC資通訊產業科技中心主任林柏齊分析，所謂關鍵技術成熟，主要體現在「低功耗運算晶片量產」及「感測器與鏡頭模組能力提升」這兩項技術動能。

工研院產科國際所副國際長趙祖佑進一步觀察CES 2026趨勢發現，AI眼鏡已被視為與人類擁有共同視角的「第一視角入口」，且硬體模組化程度大幅增加，有效降低了開發成本，讓企業能快速配置所需版本。這讓更多品牌業者能積極布局，帶動整體量產成本降低。

根據市場研究機構IDC的預測，2026年全球AI眼鏡市場產值將上看75億美元，出貨量突破900萬副。

資策會MIC資深產業分析師柳育林則從應用端剖析，近年AR眼鏡受惠於AI技術突破與加持，開啟更多互動應用的潛能，搭載的AI功能也更多元，包括問答、翻譯、識別與導航。

專家在2026年CES論壇中提到，AI的發展堪比工業革命，目前正處於電力普及時代的「布線初期」，AI正從雲端資料中心慢慢延伸到終端應用。這類「實體AI」的落地，讓眼鏡成為具備第一視角鏡頭與AI算力的核心設備。隨著雲端運算與邊緣運算協作加深，資料傳輸效率與推論算力的大幅提升，預估2026年邊緣AI硬體滲透率將接近兩成。

台灣產業在AI眼鏡鏈中扮演不可或缺的戰略角色。資策會MIC所長洪春暉總結，從AI算力到穿戴式裝置，台灣要善用半導體、通訊、感測優勢，把自己放在全球價值鏈的關鍵節點。目前國內多家業者已發展整機代工業務，並受惠於工研院觀察到的「模組化加工普及」，讓產品能快速進入市場檢驗。

業界分析認為，AI眼鏡普及將帶動新一波零組件採購需求，特別是微型麥克風、骨傳導耳機模組以及微型鏡頭，這些都是台廠具備競爭優勢的領域。隨顯示技術逐步成熟，台灣相關供應鏈可望在2026年迎來爆發式的訂單增長。