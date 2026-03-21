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台積電董座魏哲家：AI醫療潛力剛開始 長照機器人將成下一波關鍵應用

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
亞洲大學25周年校慶台積電董事長魏哲家獲頒名譽博士學位。圖／亞大提供
亞洲大學25周年校慶台積電董事長魏哲家獲頒名譽博士學位。圖／亞大提供

亞洲大學25周年校慶登場，魏哲家獲頒名譽博士學位，並以人工智慧與長照機器人為題發表專題演說，直言AI對醫療產業的影響「才剛開始」。他指出，AI快速發展的核心動能來自半導體技術持續突破，而面對高齡化浪潮，長照機器人將成為下一波關鍵應用。

亞洲大學校長蔡進發表示，魏哲家長年領導台灣積體電路製造公司，在先進製程晶圓代工領域維持全球領先，使台灣穩居國際半導體供應鏈關鍵地位。此次頒授名譽博士，不僅肯定其對科技創新與產業發展的卓越貢獻，也呼應AI與半導體時代下，高等教育與產業攜手培育人才的趨勢。

魏哲家回顧，1998年加入台積電時，半導體製程仍停留在0.25微米，如今已邁向2奈米量產，20餘年間技術進步達百倍以上，成為支撐AI高速發展的重要基礎。他進一步指出，隨著少子化與高齡化加劇，「長照」已成全球共同課題，未來機器人將是不可或缺的解方，但其發展須整合視覺、壓力與溫度感測等多項關鍵技術，並仰賴高效能晶片進行即時運算，才能真正落實於醫療與照護場域。

他也提到，此次接受名譽博士學位，與亞洲大學及中亞聯大醫療體系淵源深厚，並肯定亞大在教學與研究上的成果，直言「是一所非常好的大學」。同時也向學生喊話，歡迎畢業後加入台積電，一同投入科技產業發展。

創辦人蔡長海指出，亞洲大學創校25年來持續深化教學與研究實力，並朝「智慧AI大學與醫院」發展，結合醫療體系與科技應用，推動智慧醫療與健康照護創新，與魏哲家提出的AI結合長照機器人方向高度契合。

本次名譽博士頒授典禮結合25周年校慶活動舉行，除專題演講與頒授儀式外，也安排校史回顧與系列慶祝活動，邀請各界共同見證學校發展重要里程碑，數位發展部部長林宜敬應邀出席，象徵產業與學界深化連結，凸顯跨域人才培育的重要性。

校方表示，未來將持續深化產學合作、推動跨域創新，迎向下一個更具成長動能的25年。

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