中國大陸機器人跳來跳去 台積電董座魏哲家：沒用、好看頭而已

亞洲大學今25周年校慶，頒發名譽博士學位給台積電董事長魏哲家。魏哲家在半小時演講時，幽默分享「不囂俳（囂張）智慧」，並指中國大陸機器人跳來跳去「沒用，好看頭而已」，強調95%機器人的大腦是台積電在做。至於「台積電爆肝」?他認為，爆肝是醫師，但台積電被勞工局罰款排名全國第七，「覺得很丟臉」。

亞大校慶今天上午10時登場，在校史回顧影片、亞洲大學校長蔡進發、亞大創辦人蔡長海致詞後，授予名譽博士學位給魏哲家。魏哲家演講半小時，壓軸為校慶生日祝福切蛋糕，見證亞大創校25周年。

魏哲家開場即幽默致謝，坦言當初接任 CEO 時，好友曾送他一本關於「好公司為何失敗」的書，提醒CEO若開始囂俳、到處演講、領名譽博士就是公司失敗的開始。他笑稱，這次之所以點頭，是因為亞大醫院主任黃志平多次邀約，「拒絕醫師等於自斷後路」，加上想到「一生能有幾次不用修課考試就能拿博士」，才應允。

魏哲家說，台積電最近在做什麼？「everything AI」（每件事都是人工智慧），台積電因半導體技術，使AI技術在20年之內，增快100倍，現今要生產2奈米；AI可以幫忙醫師節省很多時間，尤其面臨高齡社會，多為老老照顧，碰到長照問題，機器人成為解方。

魏哲家指出，台積電等半導體業在做的事情，讓機器人可以看到光線、物質，「一定要蒐集很多資訊傳遞到它的大腦，大腦裡面有我們教它的知識」，它才可以做我們需要的服務。

魏哲家說，當你想說機器人很簡單，看到中國大陸機器人跳來跳去，「沒用，好看頭而已」真正要能夠用的是要有一大堆的Sensor（感測器）、資訊，讓機器人的大腦可以運作，可幫我們服務，大腦誰在做？95%是台積電在做。

魏哲家指出，他今天為何要講AI、機器人，是因為他年紀快到了，很快就可以用到，他希望機器人裡頭電晶體都是台積電製造的， 若是別家，他要考慮一下，因為量要夠大，才有可靠性，台積電有很多競爭對手，可以很多吹牛，可靠性在機器人裡是不可以疏忽的。

魏哲家說明，機器人不必吃飯、睡覺，也不會抱怨、發脾氣，除非你教它；他相信，藉由AI發展，可以讓醫師不必那麼辛勞工作；他在報紙上看到「台積電爆肝」，錯了，有機會來訪問醫師，「爆肝是他們，不是我們」；台積電被勞工局罰款排名全國第七，「我覺得很丟臉，還要被人家罰」；人工智慧對醫療做出莫大貢獻，現在才剛開始，還有很多可以發展，亞大是一所非常好的大學，並對亞大學生拋橄欖枝「畢業後，請加入台積電」。

亞洲大學今25周年校慶，台積電董事長魏哲家（中）獲頒名譽博士學位。記者趙容萱／攝影

亞洲大學今25周年校慶，台積電董事長魏哲家（右）與亞大創辦人蔡長海（中）、亞大校長蔡進發切蛋糕慶賀。記者趙容萱／攝影