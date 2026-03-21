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鴻海 CityGPT 再登高雄智慧城市展 展現 Agentic AI 時代的未來城市

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海CityGPT再登高雄智慧城市展，展現Agentic AI時代的未來城市。鴻海／提供
鴻海CityGPT再登高雄智慧城市展，展現Agentic AI時代的未來城市。鴻海／提供

鴻海（2317）宣布再次參展「2026 高雄智慧城市展」，今年以「AI實踐：預見未來城市新體驗」為核心主題，攜手生態系夥伴共同進駐高雄展覽館南館。陳其邁市長於展覽開幕致詞特別提到與鴻海合作的CityGPT具備串連資訊孤島的智慧與Agentic AI的自動化實踐。本次在展位中端出許多CityGPT平台的AI Agent實際案例，包括能跨單位協調運作的AI幕僚、協助突破silo提供優質市民服務的AI助理，以及全台首個CityGPT道路安全治理解決方案，呈現AI帶給城市的無限可能。

高雄市作為鴻海推動智慧城市的重要試驗城市，透過整合過去分散的城市資料，打造Platform-First的CityGPT智慧城市平台，以原生應用為起點逐步擴展生態系，進而達成全面性服務市民、政府與企業的目標，此解決方案更獲經濟部產業發展署科專補助支持。

鴻海以擔任城市運作智慧中樞的「AI 幕僚（CityGPT Agent Lab）」作為本次展覽的最大亮點之一，解決城市治理最難的數據孤島（Data Silos）挑戰，透過AI Agent的協作，讓部門間的界線消失，市政、交通、安全、災害或民生等原本分散的系統在同一個框架下協同運作。

當城市面臨突發狀況時，AI 幕僚能即時整理情境、釐清影響範圍，並在決策前提供判斷依據，讓跨單位能採取一致行動而非各自反應；平時則持續監測城市動態，讓潛在風險在擴大前就被看見。此系統不取代人類，而是支撐決策者做出更好的判斷，展現全新的城市運作方式。

為提升市府內部運作效能，鴻海推出「CityGPT政務AI助理」，最大優勢在於無須更換或重建既有系統即可導入，直接嵌入公務員熟悉的工作流程中，例如： 1999 話務人員的即時支援，能隨案件進度提供重點整理，降低誤判風險。

在「城市治理」的層面上，鴻海結合AI與數位孿生技術，打造全台首個CityGPT道路安全治理解決方案，以VR可視化情境供民眾體驗。這方案亦獲得「智慧城市創新應用獎」能即時感知路口環境，分析號誌、標線是否符合規範，並由AI提出具體改善與效益評估。透過模擬與分析，城市治理將從傳統的「事後處理」轉變為以「預判與優化」為核心，在事故發生前提前辨識風險，全面提升交通安全與城市運作效率。

為了讓智慧城市服務真正走入民眾生活，鴻海同步展出「CityGPT個人助理」，承接城市服務最關鍵的「最後一哩路」。該助理能將複雜、制式的城市資訊，轉化為貼近市民與遊客需求的實用建議。透過理解使用者的行程、位置與個人需求，AI助理能主動協助規劃大眾運輸路線、安排交通與住宿，並提供周邊景點推薦。城市服務因此更貼近日常生活，成為高雄數位市民隨時可依賴的智慧夥伴。

交通安全 陳其邁 智慧城市

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