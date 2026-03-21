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輝達CEO罕見公開談台灣問題 黃仁勳籲美勿激怒大陸

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳表示，科技領袖必須謹慎，不要讓人工智慧（AI）驚嚇大眾。談到美中之間敏感的台灣問題時，他罕見公開呼籲美國不要激怒中國大陸政府。

黃仁勳19日在GTC開發者大會的座談會說：「我們可以展現克制，不要用逼的。」

當問到先進晶片生產集中台灣的策略風險時，黃仁勳表示，AI 製造供應鏈應該走向多元化，並點名南韓、日本及美國境內的地點，他說：「我們必須確保以最快速度讓美國重新工業化。」

黃仁勳表示，台灣的專業技術在台積電（2330）亞利桑那州廠的建設中展露無遺，「值得我們的友誼和支持」。

另外，他答覆Anthropic公司該如何妥善處理和五角大廈之間混亂的合約談判時說：「提醒大眾這項技術能耐，這初衷是很好。示警是好事，但嚇唬人就不太好了，因為這項技術對我們太重要了。」

Anthropic是輝達的主要客戶，也是聊天機器人Claude的開發商。

南韓 輝達 聊天機器人

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