台積「大掌櫃」何麗梅將退休

台積電（2330）於昨（20）日證實，企業策略發展組織及企業永續辦公室主管、資深副總何麗梅將於今年4月退休。台積電內部發布公告，感謝何麗梅對公司的貢獻，祝福她享受豐富的退休生活。

根據最新到今年2月公布的申報資料，何麗梅手上的台積電持股超過4,579張，依照昨日台積電股價1,840元計算，市值逾84億元。何麗梅家人持股也超過2,000張，家族身價合計超過121億元。

何麗梅今年70歲，在台積電資歷深厚，歷任多個職位，她1999年加入台積電擔任會計處處長，隨後一路晉升至會計長與財務長。最為業界津津樂道的，是她作為創辦人張忠謀倚重的「大掌櫃」身分，在張忠謀時代，法說會、股東會都由何麗梅精準提供營運數字，她也是業界公認最能理解與貫徹張忠謀策略的能臣之一。

何麗梅畢業於政治大學會計系、具台大商學碩士學位。她1999年加入台積電，至2003年期間擔任會計長，2003年至2019年期間，擔任財務長兼發言人。卸下財務長職位後，2019年至2022年期間，擔任台積電歐亞業務資深副總；最近三年則是人力資源資深副總。從2011年起也一直是台積電企業永續委員會主席。

近期台積電旗下特殊應用IC（ASIC）設計服務廠創意董事長曾繁城也宣布不參加今年董事選舉，在股東會後退休，繼續擔任創意的顧問。

曾繁城目前仍是台積電董事，是張忠謀公開表示的「在台積電30年來最好戰友」，現在大掌櫃何麗梅也宣布退休，「張忠謀時代」的資深團隊逐步退場，台積電邁入全新經營世代。