亞馬遜買百萬顆輝達晶片 鴻海、廣達等添利多

路透報導，輝達（NVIDIA）傳出將在2027年底前向亞馬遜AWS出售100萬顆GPU晶片、語言處理器晶片（LPU）及網通平台等相關產品，並已經獲得輝達證實，代表亞馬遜AWS供應鏈的鴻海（2317）、廣達、緯創等相關代工廠接單動能持續到明年。

輝達和AWS本周已表示達成採購協議，並未透露交易的具體日程。輝達超大規模與高效能運算副總裁巴克（Ian Buck）告訴路透，將從今年開始出貨，並持續到2027年。輝達和亞馬遜均未揭露交易具體財務數字。巴克向路透透露，除了100萬顆GPU，交易還包含輝達的多種晶片，包括Spectrum乙太網路晶片，以及輝達剛發布的Groq晶片。

亞馬遜AWS計劃將Groq晶片和其他六款輝達晶片結合使用，實現更高效的推論（inference）。巴克表示，「推論很困難，簡直難如登天，要想在推論領域做到最好，不能只靠單一晶片。實際上會動用全部七款晶片。」

輝達在GTC大會中發表最新的LPU晶片Groq，主要就是強化推論效能，GPU晶片經過大量訓練及搜尋結果後，LPU晶片再將適合的答案推論相匹配，使用者更快得到運算結果，而非GPU獨自完成這兩項步驟，GPU、LPU晶片搭配可讓AI運算效力大幅提升。

輝達Vera Rubin平台還包括Rubin GPU晶片、Vera CPU、Spectrum乙太網路、NVLink交換器（Switch）平台、BlueField資料處理晶片。執行長黃仁勳指出，所有晶片相互整合效應讓輝達硬體運算效能達到最高。

這項訂單也代表後續衍生的AI伺服器代工將進入交貨旺季。業界推估，Vera Rubin架構的AI伺服器預計今年第3季開始逐步量產及交貨，輝達明年將推出Rubin Ultra的強化版GPU運算晶片，預期亞馬遜AWS本次與輝達簽訂採購協議也包含此產品。