記憶體投資術 大摩點將 看好舊世代Flash定價能力回升

摩根士丹利證券（大摩）最新報告指出，投資舊世代記憶體（Old Memory）必須轉向嚴選（Turning Selective），其中DDR4漲勢雖強但動能恐趨緩，而舊世代Flash定價能力逐步回升。因而，大摩按讚旺宏（2337）、愛普*，旺宏更列為「首選」，但對南亞科、華邦電「開槍」，皆下調至「中立」。

大摩科技產業分析師顏志天表示，當前記憶體產業進入分化階段，市場需重新區分舊世代產品與供應商。相較於DDR4，目前更看好傳統Flash的後市表現。雖然DDR4過去一年價格大幅上漲，但隨需求轉弱，預期2026年下半年定價動能將逐步放緩；反觀舊型Flash已逐步重掌定價權，MLC與傳統TLC產品的平均售價（ASP）可望於2026年下半年加速上行。

台廠中，大摩將「首選」股轉向旺宏、目標價由121元升至202元；維持愛普「優於大盤」評等，目標價由555元升至700元。南亞科與華邦電皆由「優於大盤」下調至「中立」，目標價分別由348元降至298元、由155元降至140元。

顏志天回顧，隨產業循環推進，考量舊世代記憶體整體可服務市場（TAM）相對較小，預期本波超級周期持續時間約為九個月至1.5年，略短於主流記憶體循環。

DDR4價格近期走勢強勁，顏志天分析，8Gb合約價自2025年2月的1.35美元，到今年2月已升至11.5美元，年增達752%。短期來看，3月報價可望進一步上探17至18美元，但市場已出現部分中小型客戶抗拒情緒。

由於漲幅過大，供應商目前似乎開始釋出庫存調節供需。若2026年第2季價格無法有效站穩18美元以上，預期南亞科將面臨獲利了結壓力。

值得注意的是，傳統Flash有望成為下一個DDR4。顏志天預期，MLC與傳統TLC NAND在下半年將面臨更顯著的供給缺口，短缺幅度上看40%。目前全球2GB至64GB容量的NAND產能幾近消失，終端客戶庫存普遍僅剩六至九個月，供需結構轉趨緊繃。

在此情況下，旺宏估值有望上修，且被視為少數具備填補缺口能力的供應商，預估自2026年第1季至第4季，MLC與傳統TLC產品價格漲幅有望超過200%。此外，愛普因2028年與聯發科在IPD矽中介層（interposer）上的新機遇，後市可期。