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集邦：受惠世界盃賽事、大陸618促銷 TV 面板價格看漲

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導
研調機構TrendForce（集邦科技）昨（20）日發布3月下旬面板報價。聯合報系資料照
研調機構TrendForce（集邦科技）昨（20）日發布3月下旬面板報價。聯合報系資料照

研調機構TrendForce（集邦科技）昨（20）日發布3月下旬面板報價。研究副總范博毓指出，受惠世界盃賽事、中國618促銷及北美Prime Day等第2季促銷檔期，電視面板需求穩定且面板廠能維持價格上漲態勢。

范博毓認為筆電與手機面板市況不樂觀，記憶體缺貨漲價影響終端，削弱面板出貨動能，手機中低階LCD面板跌價幅度更顯著。

觀察3月電視面板價格，范博毓預估，大尺寸的55吋上漲2美元，利潤較佳的65吋與75吋大尺寸機種，漲幅預計達3美元，成為漲價領頭羊；監視器面板因成本上升，預估3月漲勢擴大。

但筆電（NB）面板方面，3月雖維持需求，但隱憂浮現。記憶體成本大漲、CPU缺貨等成本因素影響，第2季後面板需求可能出現修正。范博毓強調，品牌客戶先前備貨規模高於預期，加上零組件缺料風險，是左右未來一季出貨量關鍵。

手機面板市況相對嚴峻，范博毓示警，占成本極高的記憶體缺貨、價格攀升，嚴重削弱面板出貨動能。預估2026年全球手機面板出貨量約21.4億片，結束成長周期轉為年減7.3%。品牌廠除轉嫁成本給消費者，也將對供應鏈議價，特別是中低階LCD面板受需求疲弱影響，跌價幅度恐更顯著。

群創（3481）、友達雖有電視面板利多，但積極切入包括Micro LED等利基產品或新技術，非顯示營收占比提升。近期群創以舊廠發展面板級封裝，活化資產增加營收。FOPLP進展超預期，月產量由400萬顆爆發至逾4,000萬顆，供不應求。友達確立三大支柱，目標2030年非顯示營收占比升至70%。董事長彭双浪指出，Micro LED將成跨支柱平台，應用於智慧座艙。

群創 價格 電視面板

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