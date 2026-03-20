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台灣無人載具商機媒合會 上百家大廠齊聚爭取百億商機

經濟日報／ 記者宋健生／彰化即時報導
「台灣無人載具商機媒合會」上百家廠商齊聚，爭取每年數百億訂單商機。記者宋健生／攝影
「台灣無人載具商機媒合會」上百家廠商齊聚，爭取每年數百億訂單商機。記者宋健生／攝影

由台灣無人載具聯盟、台灣永續價值共創協會與建國科技大學聯合主辦的「台灣無人載具商機媒合會」，20日在建國科大隆重開幕，包括銘旺科技（2429）、台灣百和（9938）、聚隆纖維（1466）等上百家廠商齊聚，爭取每年數百億訂單商機。

台灣無人載具聯盟目前有1,500餘家會員廠商，其中上市櫃公司有300家，包括鴻海集團、台塑、南亞、日月光、上緯、拓凱、銘旺科、台灣百和、映興電子、怡利電子、聚隆纖維等大廠，堪稱全台最大的無人機國家隊。

展會一大亮點，是由無人機AI系統整合大廠銘旺科領軍，特別攜手美國軍工業重鎮阿肯色州的「軍工採購團」，積極推動後續合作。另外，台灣百和、聚隆纖維等大廠，也首度展示無人機相關產品，全力爭取訂單。

媒合會以「鏈結產業x共創商機」為核心，完整呈現台灣在無人載具產業鏈的技術深度，吸引眾多產官學研代表與國際買家共襄盛舉。

台灣無人載具聯盟主席林世賢表示，無人化浪潮席捲全球，產業整合與跨域合作是創造新商機的關鍵。本次媒合會是驅動產業升級的大平台，特別是將台灣傳統精密加工優勢轉化為國防與航太產業的動能，建構起具有國際競爭力的「國防產業鏈」。

聯盟執行長游富洋強調，本次媒合會為實質的「訂單導向」平台，特別引進美國軍工業採購團到場尋求供應鏈夥伴。現場除演示具戰場實績的長航程引擎，更爭取到濟部技術處A+的專案補助計畫說明會，最高可獲得1億元的政府研發補助專案。

游富洋表示，聯盟將持續整合資源，協助成員對接國際商機，引領產業進入爆發性成長期。後續則將配合美國軍工大廠要求，陸續成立十餘個無人機模組製造團隊，包括整合飛控、電池、馬達、通訊、影像等模組，與美國軍工大廠對接，爭取訂單。

銘旺科近幾年積極布局「非紅供應鏈」無人機市場，此次在會場展示最新開發的台版彈簧刀戰術型變形翼無人機(COBRA-3120)，主打軍工、邊界防禦與AI飛控，目前已陸續接獲國際大單，並預計出口至歐美與東南亞。

目前，銘旺科是國唯二取得美國BLUE UAS認證的廠商，另一家為雷虎科技。銘旺科強調，公司還通過NDAA(美國國防授權法案)及FCC等認證，今年可望迎來強勁訂單。另外，銘旺科也計畫邀集國內廠商組成團隊，與美國阿肯色州官方及軍工廠商對接，促進直接採購與技術交流。

台灣百和也積極布局無人機產業領域，鎖定無人機的複合材料與AR裝置設計加工等，目前已推出PP(聚丙烯)纖維板，熱塑成型，強調不易破碎，可用於包覆無人機的主機系統，另瞄準無人機的外殼、導流設備。

聚隆纖維也跨足無人機產業，成為台灣無人機國家隊的一員，打入國防供應鏈。最新開發的「玻璃纖維強化阻燃尼龍材料」首度在會場曝光，強調尺寸安定性佳、流動性佳及不傷螺桿，可做為無人機的結構核心材料。

聚隆發言人賴明毅表示，這種阻燃複合材料，具備符合高阻燃性、高剛性與穩定性，可應用於無人機機體骨架、機構零件與電池艙，尤其能抵抗電池熱失控，確保結構在長時間與高速運作下穩定、不變形。

除了國際鏈結，大會另一項具有里程碑意義的活動為成立「跨域共創策略聯盟」。在林世賢的見證下，由台灣無人載具聯盟與台灣永續價值共創協會共同主導，聯手日峰科技、恩齊顧問、領導力企管、英特內軟體及傑能系統工程等跨領域夥伴，正式簽署合作意向書。

此舉象徵台灣無人載具產業正邁向資源整合與數位轉型的新階段。透過各方在技術交流、商機拓展與專案共創上的互信合作，將有效串接軟硬體實力，為本土無人載具產業鏈注入更強韌的發展動能，共同邁向永續發展之新里程。

現場108個展位展現強大的技術能量，包含國家中山科學研究院、Markforged、TATA GLOBAL等單位。展出內容橫跨關鍵零組件如高效能電池、馬達、通訊模組，到高階系統技術如商用與軍用熱像儀、戰術三光設備、蜂群系統飛控技術等。

此外，針對研發階段的需求，現場亦有廠商展示小量試樣的逆向工程服務，彰顯台灣從研發、測試到量產的完整實力。

主辦單位表示，透過本次媒合會、跨域簽約與美國採購團的對接，期盼能加速台灣無人載具產業的商業化進程，協助本土廠商在國際分工中取得先機，共同開拓全球無人化應用的嶄新藍海。

除了國際鏈結，大會另一項具有里程碑意義的活動為成立「跨域共創策略聯盟」。記者宋健生／攝影
除了國際鏈結，大會另一項具有里程碑意義的活動為成立「跨域共創策略聯盟」。記者宋健生／攝影

台灣百和鎖定無人機複合材料與AR裝置設計加工等，推出PP(聚丙烯)纖維板。記者宋健生／攝影
台灣百和鎖定無人機複合材料與AR裝置設計加工等，推出PP(聚丙烯)纖維板。記者宋健生／攝影

銘旺科展示彈簧刀戰術型變形翼無人機，圖中為台灣無人載具聯盟主席林世賢。記者宋健生／攝影
銘旺科展示彈簧刀戰術型變形翼無人機，圖中為台灣無人載具聯盟主席林世賢。記者宋健生／攝影

聚隆纖維跨足無人機產業，「玻璃纖維強化阻燃尼龍材料」首度在會場曝光。記者宋健生／攝影
聚隆纖維跨足無人機產業，「玻璃纖維強化阻燃尼龍材料」首度在會場曝光。記者宋健生／攝影

無人機 林世賢 建國科大

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