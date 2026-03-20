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仁寶加入太空國家隊 多載波陣列天線進軍衛星市場

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導
仁寶電腦。記者吳康瑋／攝影
仁寶電腦。記者吳康瑋／攝影

仁寶（2324）宣布，參與國家太空中心（TASA）推動之「Pathfinder通訊酬載射頻模組雛型體開發」計畫。在完成前期關鍵設計後，目前已正式進入雛型實作與驗證階段。仁寶將以多載波陣列天線之核心技術，打造立方衛星通訊酬載的關鍵模組，配合政策，逐步奠定國家通訊衛星基礎。

國家太空中心結合國內產業界推動B5G低軌通訊實驗衛星計畫，前期擬透過立方衛星平台，進行通訊酬載相關技術前期驗證。仁寶表示，公司將負責其中Pathfinder 通訊酬載雛型體之射頻與收發架構設計實作，展現自主研發實力，更為台灣衛星供應鏈本土化邁向新里程。

仁寶電腦智慧裝置事業群研發中心梁志賢副總經理強調，「仁寶將發揮在無線通訊與射頻（RF）設計領域累積的深厚實力，全力研發高整合性的衛星通訊收發模組。我們的目標是打造具備全球競爭力、高性價比的台灣自主通訊酬載，為國家太空產業奠定堅實基礎。

隨著 1B Pathfinder 通訊酬載雛型體邁入驗證階段，仁寶正加速構築跨越天地的通訊矩陣。這不僅是技術實力的展現，更是仁寶對 6G 太空通訊未來的深刻承諾。

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