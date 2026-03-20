華新處分華東科技股票共6000張 處分利益約1.9億元

隨著人工智慧（AI）與雲端資料中心快速擴張，一種過去少被關注的稀有金屬：「釕」（音「ㄌㄧㄠˇ」，原文為Ruthenium），它正悄悄成為科技產業的新焦點。由於釕是硬碟磁性層與先進晶片的重要材料，加上供

2026-03-20 10:29