遠傳前進高雄智慧城市展 強打AI、智慧醫療、綠色科技

「2026智慧城市展」高雄展區20日熱鬧登場，遠傳電信（4904）表示，以「遠傳大人物賦能 創新．韌性．永續前行」為主題，展出「綠色城市、數位轉型」兩大領域、共12項解決方案，遠傳也攜手旗下多家子公司，將已經在台灣有豐富實績的智慧城市、遠距醫療創新應用，逐步向東南亞等海外市場輸出，拓展新經濟服務商機。

遠傳表示，強打在MWC 2026、台北智慧城市展皆獲一致好評的「遠傳智靈」AI平台，展區亮點還包含攜手子公司旭天能源展出的「表後儲能節費」與「電力交易代管」；協助高雄港旅運中心獲得亞太智慧綠建築鉑金獎的「智慧建築整合服務」；以及從偏鄉延伸至災區醫療支援的「5G遠距診療平台」，助力南台灣城市及產業數位、淨零雙轉型。

智慧城市展台北展區今日落幕，遠傳聚焦「城市治理、AI驅動、淨零轉型」三大領域解決方案，吸引產官學界眾多重量級人物蒞臨參觀，並有來自日本、印尼、泰國、馬來西亞、巴西等海外代表團前來參訪交流。

遠傳表示，以5G「遠傳大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）及雲端技術自主開發的「5G遠距診療平台」，從偏鄉醫療延伸至緊急救護、居家照護和健康管理，服務已遍及15縣市、59鄉鎮，累計服務超過7.5萬人次。

去年花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流洪患重創光復鄉，遠傳第一時間與花蓮慈濟醫院啟動合作，在光復鄉醫療站設立視訊門診，協助醫院提供災民緊急與慢性病醫療諮詢及開立處方箋，以科技補足災區醫療量能、守護民眾健康。

遠傳指出，5G遠距診療平台整合醫療院所系統、虛擬健保卡認證和電子病歷交換，當災害發生時可快速啟用遠距看診，並迅速整合醫療站、醫院及救災單位的資訊，讓傷患狀況、資源調度與醫療需求能即時傳達，確保災害期間醫療服務不中斷，成功強化數位韌性及關鍵醫療資源部署能力。

此外，遠傳在能源管理（EMS）領域已有豐富落地實績，此次攜手專業綠色能源解決方案子公司旭天能源，展示「表後儲能節費」與「電力交易代管」兩項服務，共同拓展綠色能源商機。「表後儲能節費」提升企業供電可靠性，避免產線因斷電造成損失，並透過削峰填谷大幅降低尖峰時段用電量，減少高額電費。「電力交易代管」則可協助企業、園區、校園等場域主，整合各案場的電力資源，轉化閒置資產並創造收益；旭天能源專業團隊並具備合格交易者資格，能協助業主制定獲利策略並有效管理風險。

遠傳更為高雄港旅運中心打造的智慧營運管理平台，整合「資訊（IT）、通訊（CT）、建築（BT）、營運（OT）、資安（ST）」5T科技，展現「智慧、能源效率、創新、永續、安全」等智慧建築五大核心理念，榮獲2025「亞太地區智慧綠建築獎－系統類 鉑金獎」最高榮譽，創下台灣電信業首例。遠傳也在此次高雄智慧城市展特別展出「智慧建築整合服務」，展現遠傳深厚的資通訊整合實力與得獎實績。

遠傳表示，遠傳「智慧建築整合服務」為建築物及園區打造安全穩定的資料傳輸環境，整合電力、消防、空調、門禁、安防、環控、物業設施管理等系統，實現協同運作與智慧營運管理。智慧建築管理平台具備即時監控、AI分析預判示警及決策輔助功能，結合飛翔視角、數位雙生（Digital Twin）3D創新科技達成資訊可視化，打造運籌帷幄的戰情決策中心，協助業主提升營運效率，實現能源最佳化與永續發展。