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台灣大前進高雄智慧城市展 以智慧賦能、能源管理接軌高雄「AI City」

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
台灣大哥大首度南下參展「2026 智慧城市展」高雄展區，高雄市長陳其邁亦特別到場觀展，深入了解台灣大在智慧城市領域的創新應用。（左起：高雄市副市長 林欽榮、經濟部政務次長 江文若、高雄市市長 陳其邁、台灣大哥大新世代體驗發展處處長 陳文振、台灣智慧城市產業聯盟會長 胡書賓、高雄市觀光局局長 高閔琳）台灣大／提供
台灣大哥大首度南下參展「2026 智慧城市展」高雄展區，高雄市長陳其邁亦特別到場觀展，深入了解台灣大在智慧城市領域的創新應用。（左起：高雄市副市長 林欽榮、經濟部政務次長 江文若、高雄市市長 陳其邁、台灣大哥大新世代體驗發展處處長 陳文振、台灣智慧城市產業聯盟會長 胡書賓、高雄市觀光局局長 高閔琳）台灣大／提供

亞太地區最具規模的智慧城市專業展會「2026 智慧城市展」高雄展區於20日正式開幕，共計200家廠商參加。台灣大哥大首度南下參展，以「智慧賦能 綠動未來」為主題，於高雄展覽館打造一座由電信科技賦能的沉浸式展演空間，展示「智慧家庭與儲能」、「智慧店家」、「智慧移動」、及「智慧消防」四大領域的未來生活場景，更全面對接高雄市發展「AI City」與淨零轉型的願景。高雄市長陳其邁亦特別到場觀展，深入了解台灣大在智慧城市領域的創新應用。

台灣大表示，看準南台灣多透天建築與日照充足的特性，台於高雄展區首度展示家用儲能電池「Tesla Powerwall」，為南部家戶建構強韌的電力備援中樞；此服務亦可應用於中小企業，協助業主在電價波動趨勢下實現用電自主化。同時，針對全台占比近5成的中小企業頭家，台灣大也提供包含整合行動市話與「AI 智慧語音」的「OP 開店包」等一站式開店工具，助攻在地店家破解缺工痛點並達成精準降本增效，全面對接高雄市發展「AI City」與淨零轉型的願景。

台灣大展區展示由Taiwan Mobility戰略引領的「智慧移動」場域。移動不再僅是點對點的往返，而是透過電信數據實現的共享移動生態，MyCharge充電服務擴大高雄充電站的佈點，配合全台建置破百站、近600支充電樁的規模，導入AC「隨插即充」功能，解決電動車主的里程焦慮。

此外，展區內同步展示USPACE的「全方位出行訂閱制」USPACE Premium，整合停車、機場接送、代駕、洗車、鍍膜與24小時禮賓秘書等服務，透過單一訂閱即可完成多元出行與生活需求，重新定義智慧生活與移動服務；同步攜手共享電動機車品牌WeMo，現場展示WeMo全新二代車款WeMo Fly，以AIoT智慧系統強化維運效率，完善高雄城市移動的最後一哩路。

而隨著行政院公告《再生能源發展條例》修正案，規定未來新建、增改建之特定規模建築需設置太陽光電，國內建築正式邁入「強制光電時代」。台灣大看準南台灣優渥的日照條件與因應法規衍生的儲能需求，台於展區展示潔白簡約的 Tesla Powerwall 儲能裝置，展現台灣大為南部家戶與中小商家提供的一站式儲能服務解決方案。

台灣大表示，用戶可透過Tesla Powerwall 儲能裝置於離峰時儲電、尖峰時放電，不僅有助於優化用電管理與節省電費支出，也能在突發停電時即時提供電力備援，更可延伸串聯太陽能源裝置，發展自主電網、提升生活與營運韌性。

此外，台灣大展區現場同步打造「OP 響樂生活」居家情境，智慧家庭結合AI智慧科技，同時串聯Matter通訊協定，輕鬆聲控就能切換智慧情境；還有首度亮相的「SwitchBot 智慧影像門衛套裝」，讓南台灣民眾親身體驗從能源自主、科技家庭到居家安全升級的全方位智慧生活。

台灣中小企業家數占全體企業達98%以上，其中近半數企業位於中南部地區。面對少子化缺工與企業轉型的迫切需求，台灣大表示，打造一站式智慧店家解決方案，包含能精準辨識中、英、台、客混用口音的「AI 智慧語音」、「AI 智慧點餐」及「AI 教練」三款AI工具，協助店家掌握打烊後高達 40% 的非營業時間商機。智慧城市展現場特別還原「智慧店家」營運情境，展示整合行動市話及「AI 智慧語音」的「OP 開店包」，運用 ASR 語音辨識技術，以流利口語自動接單並即時轉錄文字，確保商機24小時不漏接。

而台灣大「5G智慧消防輔助救援系統」於今年入圍被譽為「電信界奧斯卡」MWC GLOMO Awards，不僅是今年台灣唯一入圍企業，更是首家入圍該獎項的台灣電信業者。

台灣大指出，此系統由經濟部產業發展署「亞灣 5G AIoT 國際商用化系統整合創新研發計畫」支持，經由資策會團隊輔導，並與高雄市消防局及多家技術夥伴共同合作，透過導入5G專網、3D動態建模、高精度室內定位與生命監測四大核心技術，成功將救援整備時間由50分鐘縮短至2分鐘，平均提升40%救災效率。台灣大透過科技守護英雄，不僅樹立全球5G防災應用新典範，相關技術未來更可延伸應用於智慧製造、能源巡檢及物流管理等多元場景，具體展現科技接軌高雄韌性城市發展貢獻。

智慧家庭 WeMo 中小企業

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