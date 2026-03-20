中華電信再奪智慧城市獎 數位孿生、輸出海外案例建功

中華電信近年深耕智慧解決方案，強打智慧城市應用，中華電信指出，在智慧城市大會屢獲佳績，今年以「智慧鐵道的數位孿生技術-列車即時資訊智慧化管理服務」獲頒「2026智慧城市創新應用獎」，「台灣5G AIoT方案輸出，打造海外智慧園區示範基地」拿下「2026系統整合輸出獎」是唯一榮獲二大獎項肯定的企業。

此外，「2026高雄智慧城市展」20日起至22日於高雄展覽館盛大展出，中華電信以「海地星空、網路韌性、AI永續」為核心主題，展出包括AIDC算力賦能、多軌道衛星、企業專網、韌性醫療、智慧交通、文化科技及生物多樣性等12個展項，呈現以韌性網路與AI技術為基礎的多元智慧應用。

中華電信表示，連續三年以智慧交通解決方案榮獲「智慧城市創新應用獎」，今年獲獎專案為「智慧鐵道的數位孿生技術—列車即時資訊智慧化管理服務」，透過自主研發的車載邊緣設備、複合式定位演算、即時資料同步與 AI 大數據分析，打造可完整重現列車即時狀態的「列車資訊管理平台」，並透過數位孿生技術進一步整合「端（列車終端）」、「網（5G 通訊網）」與「雲（管理平台）」，將列車駕駛員顯示畫面（Driver Display Unit, DDU）在管理平台上同步呈現，實現原生資訊重建與同步監視，並將列車定位精準提升至公尺級，有效解決隧道及地下路段定位盲點，為國內首創的鐵道數位孿生落地應用。

此外，中華電信第四度榮獲系統整合輸出獎，今年以「台灣5G AIoT方案輸出，打造海外智慧園區示範基地」獲獎。將台灣累積5G企業專網經驗，以大帶小整合超過10家台灣企業，跨海輸出至南美洲國家，與在地團隊跨國協作，完成技術移轉與實地驗證，成功將該傳統工業園區升級為南美首座智慧園區，且由地主國共同參與營運，成為智慧輸出典範。

中華電信表示，智慧園區以5G專網布建，提供高速安全且全區域之訊號，確保感測資料正確傳送，有效實現智慧應用。導入智慧交通、智慧環境等AIoT應用，所有監測辨識數據整合至單一控管平台，並輔以AI模組進行分析應用，大幅提升園區管理效率。中華電信將持續朝「場域複製、應用擴充、區域輸出」三大方向，引領台灣智慧科技走向國際並實現海外其他園區治理數位化。

中華電信也將於「AIDC算力賦能」智慧交通應用案例搬上智慧城市展高雄展區，展示以中華電信AIDC算力為基礎，運用代理式AI（Agentic AI）結合視覺語言模型（Vision Language Model, VLM）與數位孿生技術，打造的「新世代智慧交通決策輔助平台」。該平台採用高精度3D城市建模，結合AI影像車流辨識及行動信令大數據等多元交通數據，模擬各類事件對交通運行的影響，並透過代理式AI反覆推演與評估策略，輔助優化交通決策，賦能城市治理。

中華電信強調，以多年電信網路、IDC與自主研發的hicloud雲端服務營運經驗，攜手國際公雲，從地端到雲端，提供國內規模最大、等級最高的IDC機房租賃服務，以及專業的客製化IDC機房建置服務，並以彈性的hicloud AI 算力雲租賃服務，協助政府與企業快速部署AI訓練與推論環境。此外，「5G企業專網」融合5G行動邊緣運算（Multi-access edge computing, MEC）與Edge AI，於行動網路建立邊緣AI應用（5G Edge AI）服務處理巨量數據，以毫秒級延遲實現即時AI，協助企業降低AI服務導入門檻。中華電信以多元化的一站式服務，助力政府與企業打造主權雲與AI發展環境。