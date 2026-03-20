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墨西哥子公司稅務爭議 宏碁：判決對財務、業務無重大影響

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
PC品牌大廠宏碁。圖／聯合報系資料照片
PC品牌大廠宏碁。圖／聯合報系資料照片

PC品牌大廠宏碁（2353）20日公告，墨西哥子公司因移轉訂價相關所衍生之租稅爭議，已接獲墨西哥聯邦行政法院判決。宏碁指出，本案爭議尚未經法院最終判決確定，目前判決對本公司財務及業務尚無重大影響。

宏碁墨西哥子公司Acer Computec Mexico, S.A. deC.V.因移轉訂價相關所衍生之租稅爭議，墨西哥聯邦行政法院支持稅務機構將墨西哥子公司銷貨成本認定為零，以作為所得稅課稅基礎，導致其裁判金額顯失公允達約墨西哥披索41億元，已高於墨西哥子公司淨值(約墨西哥披索1億6,500萬元)，惟本案責任之有無及租稅總金額仍應依上訴管轄法院之最終判決結果為準。

宏碁指出，本案爭議尚未經法院最終判決確定，目前判決對本公司財務及業務尚無重大影響。由於國際稅務環境變化快速，本公司及子公司在全球多國面臨各式各樣的稅務挑戰與各地稅務機關有不同見解，對於符合認列負債準備條件之稅務案件已依相關規定適當估算以為因應。

宏碁表示，墨西哥子公司已委任外部律師辦理後續上訴相關事宜。

宏碁 墨西哥 財務

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