邑錡今年OBM業務力拚翻倍增長 毛利率有望向上、挑戰38%

縮時攝影機大廠邑錡（7402）董事長陳世哲20日表示，今年旗下自有品牌旗艦新機BCC5000成功拓展市場，看好OBM業務將翻倍增長，加上軍工業務陸續接獲美國、波蘭等訂單，全年營收看增六成，毛利率持續向上。法人預期，邑錡今年毛利率上看38%，為十年來最佳。

邑錡不評論法人預估的財務數字。邑錡20日舉辦春酒活動，針對今年營運展望，陳世哲釋出上述看法。邑錡為軍工類股之一，主要與雷虎合作開發無人機載具與三光相機。陳世哲表示，去年因軍工相關標案遞延，致軍工營收貢獻不如預期，不過，隨軍工業務陸續接獲美國、波蘭等訂單，加上FPV無人機相機模組出貨量放大，看好今年軍工業務為公司今年營收挹注顯著動能。邑錡今天股價收119.5元，上漲1元。

邑錡表示，旗下三光相機、雲台及數位星光夜視鏡持續跟進國防部採購專案，並積極開發適用於其他載體的數位星光模組，內部正加緊腳步落實軍工相機量產出貨，並計劃透過自有品牌Brinno海外經銷網絡，將數位夜視相機導入歐美專案市場。

去年邑錡來自OBM事業營收比重約35%，ODM事業約65%，陳世哲表示，今年受惠OBM新機拓展銷售通路，在相關業務翻倍成長帶動下，預期OBM業務占比有望拉高至45%，有助於優化產品組合，帶動毛利率增長。創新ODM業務估計持平或小幅增長。

邑錡去年營收5.2億元，年增2.5%，因軍工業務投注大量資源，加上業外匯兌損失2,100餘萬，侵蝕本業獲利，去年稅後純益369萬元，不如前年5,184萬元，每股純益0.1元，惟因高階產品訂價策略奏效，提升整體產品毛利率近35%。邑錡日前董事會仍決議配發每股現金股利0.5元。