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美超微高層涉走私輝達晶片 經部籲企業應遵循管制規範
針對美超微（Supermicro）高層疑涉非法轉移輝達人工智慧（AI）晶片至中國一案。經濟部今天表示，已嚴正提醒廠商務必遵循台灣及國際出口管制規範，以維持台灣企業在全球供應鏈中的信賴與競爭優勢；至於相關案情，目前由美國司法部偵辦中，政府將尊重國際司法程序。
伺服器大廠美超微共同創辦人廖益賢等3人涉嫌共謀非法將美國人工智慧（AI）技術轉移至中國，美方19日提出告訴。
經濟部今天提出2點聲明表示，企業若欲在國際市場長期發展，必須確實遵守包括出口管制在內的各項法規，這不僅是法律義務，也是確保台灣在全球供應鏈中維持可信賴地位的關鍵。
針對本案進展，經濟部表示，目前案件已進入司法調查階段，交由美國司法部偵辦，政府尊重相關司法程序，並期盼美方秉持「勿枉勿縱」原則，盡速釐清事實，以維護產業秩序與國際合作基礎。
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