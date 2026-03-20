快訊

曾接種AZ疫苗…已故作家王浩一愛女確診漸凍症辭世 疾管署出面說明

認親現場？男子穿「長頸鹿裝混入」驚悚大翻車 網：求牠們心理陰影面積

台中地院內賞律師巴掌沒被逮…惡女又揚言殺人 檢方急逮捕聲押

聽新聞
0:00 / 0:00

美超微高層涉走私輝達晶片 經部籲企業應遵循管制規範

中央社／ 台北20日電

針對美超微（Supermicro）高層疑涉非法轉移輝達人工智慧（AI）晶片至中國一案。經濟部今天表示，已嚴正提醒廠商務必遵循台灣及國際出口管制規範，以維持台灣企業在全球供應鏈中的信賴與競爭優勢；至於相關案情，目前由美國司法部偵辦中，政府將尊重國際司法程序。

伺服器大廠美超微共同創辦人廖益賢等3人涉嫌共謀非法將美國人工智慧（AI）技術轉移至中國，美方19日提出告訴。

經濟部今天提出2點聲明表示，企業若欲在國際市場長期發展，必須確實遵守包括出口管制在內的各項法規，這不僅是法律義務，也是確保台灣在全球供應鏈中維持可信賴地位的關鍵。

針對本案進展，經濟部表示，目前案件已進入司法調查階段，交由美國司法部偵辦，政府尊重相關司法程序，並期盼美方秉持「勿枉勿縱」原則，盡速釐清事實，以維護產業秩序與國際合作基礎。

美國 輝達 美方

延伸閱讀

吹風機取下標籤改貼 美揭洗產地走私晶片赴中手法

三員工將AI晶片轉往輸中 美超微：全力配合調查

美超微共同創辦人等員工被聯邦檢察官起訴 公司發表聲明

被控非法轉運售中Nvidia晶片伺服器 美超微高層被起訴

相關新聞

身價飆漲3倍！AI帶旺冷門金屬「釕」 2台廠悄悄卡位

隨著人工智慧（AI）與雲端資料中心快速擴張，一種過去少被關注的稀有金屬：「釕」（音「ㄌㄧㄠˇ」，原文為Ruthenium），它正悄悄成為科技產業的新焦點。由於釕是硬碟磁性層與先進晶片的重要材料，加上供

無人載具媒合會彰化登場 台灣拚當無人載具關鍵供應地

台灣無人載具商機媒合會今在彰化建國科技大學活動中心登場，現場匯聚近百家參展商，設置108個展位。台灣無人載具聯盟執行長游富洋表示，台灣有機會成為全球無人載具共用零組件與模組的重要供應地，聯盟將扮演整合平台角色，避免產業重複開發與學習，協助廠商以合作模式加速取得訂單。

精測拚今年產能翻倍 2028年三廠投產再翻倍

晶圓檢測介面解決方案大廠精測（6510）20日於桃園平鎮產業園區舉行新廠動土典禮。總經理黃水可表示，受惠AI、HPC與ASIC帶動測試需求快速升溫，今年業績將創新高，整體營運也將呈現逐季走高。公司同步啟動既有廠區調整、設備移機與外租場地擴產，預計今年8月底、9月左右新增產能將陸續到位，總產能可望較現階段翻倍，最快於今年第4季或明年第1季挹注營收。

台積電證實資深副總何麗梅4月將退休

台積電（2330）於今日表示，日前該公司內部公告，企業策略發展組織及企業永續辦公室主管、資深副總何麗梅將於今年4月退休，台積電感謝何麗梅對公司的貢獻，並祝福她享受豐富的退休生活。

集邦：3月電視面板價格全線調升 大尺寸漲幅擴大

研調機構TrendForce（集邦科技）20日發布3月下旬面板價格預測，研究副總范博毓指出，受惠世界盃賽事、中國大陸618促銷及北美Prime Day等第2季備貨需求帶動，電視面板需求維持穩定，加上零組件成本上漲壓力，面板廠積極醞釀漲勢，預估3月電視面板價格全面調升，其中65吋與75吋大尺寸面板漲幅最顯著，預計調漲3美元。

台積電資深副總經理何麗梅4月退休

晶圓代工廠台積電今天表示，企業策略發展組織及企業永續辦公室主管資深副總經理何麗梅將於4月退休，感謝她對台積電的貢獻

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。