無人載具媒合會彰化登場 台灣拚當無人載具關鍵供應地

台灣無人載具商機媒合會今在彰化建國科技大學活動中心登場，現場匯聚近百家參展商，設置108個展位。台灣無人載具聯盟執行長游富洋表示，台灣有機會成為全球無人載具共用零組件與模組的重要供應地，聯盟將扮演整合平台角色，避免產業重複開發與學習，協助廠商以合作模式加速取得訂單。

這次媒合會由台灣無人載具聯盟、台灣永續價值共創協會與建國科技大學聯合主辦，展現台灣無人載具產業鏈技術實力，吸引產官學研代表及國際買家到場交流。

游富洋指出，此次媒合會主打「訂單導向」，特別引進美國軍工採購團來台尋找供應鏈夥伴。現場除展示具戰場實績的長航程引擎外，也爭取經濟部技術處A+專案補助計畫說明會，業者最高可申請1億元研發補助。

游富洋表示，無人載具涵蓋無人機、無人船、無人潛艇，以及機器人、機器狗、自動搬運與火箭等領域，去年全球產值達8800億美元。隨著俄烏戰爭影響，無人載具需求快速提升，過去較為神祕的軍工產業逐漸走向開放。聯盟成立一年來成長快速，顯示產業轉型需求強勁，目前台灣整機廠各自發展，甚至出現重複開模情形，導致價格與品質難以提升，未來將朝整合方向發展，加速布局外銷市場。

台灣無人載具聯盟主席林世賢表示，無人化浪潮席捲全球，產業整合與跨域合作是創造新商機的關鍵。此次媒合會不僅是展覽，更是推動產業升級的平台，期望結合彰化精密加工優勢，轉化為國防與航太產業動能，打造具國際競爭力的國防產業鏈。