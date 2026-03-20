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台積電證實資深副總何麗梅4月將退休
台積電（2330）於今日表示，日前該公司內部公告，企業策略發展組織及企業永續辦公室主管、資深副總何麗梅將於今年4月退休，台積電感謝何麗梅對公司的貢獻，並祝福她享受豐富的退休生活。
何麗梅擁有台大商學碩士學位，曾擔任台積電財務資深副總暨財務長兼發言人，以及歐亞業務資深副總，還有人力資源資深副總等職務。
何麗梅是於1999年加入台積電，自1999年至2003年間擔任會計長；2003年至2019年期間，擔任財務長兼發言人；2019年至2022年期間，擔任歐亞業務資深副總；2022年至2025年期間，擔任人力資源資深副總，並於2011年擔任企業永續委員會主席至今。
何麗梅曾多次獲獎，其榮獲中華財金高階管理人協會頒發「傑出財務長」，並且於2007年至2019年間，由《金融亞洲》及《機構投資人》評選為台灣及亞洲地區「最佳財務長」。2018年《日本經濟新聞》也將何麗梅女士列為「亞洲科技業最具影響力的九位女性」名單之一。
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