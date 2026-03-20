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集邦：3月電視面板價格全線調升 大尺寸漲幅擴大

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
集邦科技（TrendForce）20日發布3月下旬面板價格預測。集邦／提供
集邦科技（TrendForce）20日發布3月下旬面板價格預測。集邦／提供

研調機構TrendForce（集邦科技）20日發布3月下旬面板價格預測，研究副總范博毓指出，受惠世界盃賽事、中國大陸618促銷及北美Prime Day等第2季備貨需求帶動，電視面板需求維持穩定，加上零組件成本上漲壓力，面板廠積極醞釀漲勢，預估3月電視面板價格全面調升，其中65吋與75吋大尺寸面板漲幅最顯著，預計調漲3美元。

觀察電視面板表現，品牌廠為因應促銷檔期持續備貨，同時考量記憶體及各式零組件成本走揚，提前拉貨意願轉強。范博毓預期，面板廠將掌握需求穩定契機，持續維持電視面板漲升態勢，目前預估32吋、43吋與50吋調漲1美元，55吋上漲2美元，65吋及75吋則有3美元漲幅。

監視器（MNT）面板方面，3月需求保持穩定，雖然整機生產端受記憶體漲價影響相對較小，但各類原材料成本攀升，導致面板廠生產壓力遽增，漲價趨勢有擴大跡象。范博毓預估，Open Cell面板部分，23.8吋FHD IPS將上漲0.3至0.4美元，27吋FHD IPS上漲0.3美元；面板模組部分，23.8吋FHD IPS預計調升0.3美元，27吋FHD IPS則小漲0.1至0.2美元。

筆電（NB）面板3月雖維持需求動能，但產業隱憂浮現，隨著記憶體與CPU成本大幅走高且出現缺貨壓力，范博毓示警，進入第2季後，在齊套料無法滿足狀況下，面板需求可能出現修正。不過在成本壓力快速壓縮獲利空間下，面板廠對價格態度轉趨強硬，預估3月NB面板價格將由先前波動轉為全面持平。

漲幅 價格 大尺寸面板

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