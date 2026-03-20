南科管理局攜領先企業 共築綠色供應鏈

南科管理局今（20）日於臺南園區行政大樓演藝廳舉辦「南科補助資源說明暨供應鏈永續管理交流」說明會。因應我國「2050 淨零排放路徑」及環境部的碳費徵收，南科管理局啟動廠商永續風險管理工作，旨在協助園區企業強化營運競爭力，邁向永續經營。

南科鄭秀絨局長於致詞時表示，隨著國家淨零轉型步調加快，環境部針對列管對象的碳費徵收已進入實質核算階段。對於園區廠商而言，自主減量不僅是響應國家政策，更是成為世界級供應鏈必經之路，除降低經營成本更是維持國際競爭力的關鍵。

南科管理局為落實國家2050淨零目標，科學園區將持續建構具韌性的綠色供應鏈，透過有關專案輔導，將協助廠商釐清風險重點、盤點溫室氣體管理現況與契機，鼓勵綠色供應鏈與大廠相互合作，以大帶小分享減碳管理技術與經驗，促成更好減碳效益，協助廠商打造永續綠盾。

本次活動吸引了眾多園區廠商高階主管及ESG相關部門同仁參與。會中特別邀請全球半導體旗艦廠商分享半導體供應鏈管理與永續發展，亦安排了玉山商業銀行股份有限公司解析綠色金融應用，透過指標性企業經驗傳承，南科管理局期許發揮關鍵磁吸效應，帶動園區產業共築綠色供應鏈，建構具備永續高韌性產業體系，引領園區成功邁向淨零轉型，成就永續發展新風貌。