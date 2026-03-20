鎖定半導體測試商機 中華精測將投資16億元擴廠

桃園平鎮產業園區再添新動能，中華精測今（20）日於舉行平鎮三廠新建工程動土典禮，正式啟動新一階段產能與研發布局。經濟部產業園區管理局表示，該案預計投資約新臺幣16.4億元，規劃興建地下1層、地上7層廠房，新廠未來將強化高階晶圓測試技術研發與生產能力，預計帶動約300個在地就業機會。

經濟部產業園區管理局臺北分局梁又文分局長表示，中華精測多年深耕高速測試技術，在半導體產業鏈中扮演重要品質把關角色，不僅協助客戶提升產品良率與效能，也持續提升臺灣半導體產業競爭力。在全球產業環境變動之際，公司仍持續在臺投資與擴大產能，展現對臺灣產業發展的信心。

產業園區管理局臺北分局說明，中華精測為全球重要半導體測試介面供應商之一，長期投入晶圓測試探針與測試卡研發，產品應用涵蓋人工智慧（AI）、5G、高效能運算（HPC）及車用電子等領域。隨著先進製程發展，高頻高速測試需求持續增加，公司透過新廠建置擴充產能並深化研發能量，為全球IC設計與晶圓代工客戶提供高精度與高可靠度的測試解決方案，進一步強化臺灣在全球半導體供應鏈中的競爭優勢。

臺北分局補充，此案為平鎮產業園區首件申請「工業區更新立體化發展方案」獲准案件，獲經濟部核准獎勵容積31.5%，提升土地利用效率，推動園區更新升級。

本次動土典禮由中華精測董事長洪維國與總經理黃水可共同主持，經濟部產業園區管理局臺北分局分局長梁又文、桃園市政府經濟發展局局長張誠及多位產官學界代表出席見證。