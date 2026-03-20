台積電資深副總經理何麗梅4月退休

晶圓檢測介面解決方案大廠精測總經理黃水可今（20）日表示，為因應少子危機，精測已宣布自本月起，育兒津貼調高八倍，將每位新生兒補助津貼由原本的1萬元，大增八倍至8萬元。同時開設每位員工生日給予生日假，可彈性選擇在當天的任何一天休假，不限生日。

2026-03-20 15:22