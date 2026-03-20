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台積電資深副總經理何麗梅4月退休
晶圓代工廠台積電今天表示，企業策略發展組織及企業永續辦公室主管資深副總經理何麗梅將於4月退休，感謝她對台積電的貢獻。
台積電表示，何麗梅於1999年加入台積電，自1999年至2003年擔任會計長；2003年至2019年期間，擔任財務長兼發言人。
何麗梅2019年至2022年期間，擔任歐亞業務資深副總經理；2022年至2025年期間，擔任人力資源資深副總經理；並於2011年擔任企業永續（ESG）委員會主席至今。
何麗梅曾多次獲獎，獲得中華財金高階管理人協會頒發「傑出財務長」，並且於2007年至2019年間，由金融亞洲及機構投資人評選為台灣及亞洲地區「最佳財務長」。
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