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日月光展現AI節能實力 攜供應鏈啟動智慧淨零新未來

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
日月光今（20）日參與為期三天的「高雄市智慧城市展」。照片／日月光提供
日月光今（20）日參與為期三天的「高雄市智慧城市展」。照片／日月光提供

隨著全球產業加速邁向ESG與淨零排放，日月光於高雄「智慧城市展」三天(3月20日至22日)展期中再度展現其綠色轉型成果，透過多項AI與能源創新技術，勾勒智慧製造與永續發展並行的未來藍圖，並進一步串聯供應鏈夥伴，深化淨零行動。

在本屆展會中，日月光聚焦「節能優化、廢能再生與智慧防災」三大面向，展示「AI最佳節能控制系統」，可依環境條件即時調整設備運轉參數，在精準控溫的同時，有效降低最高達17%的電力耗損；「工業排氣動能回收系統」則將製程排氣轉化為穩定綠電來源，提升能源使用效率；另透過高低位能差導入「微型水力發電」，使循環水於流動過程中產生100%零碳電力，展現多元再生能源應用的創新成果。

在安全管理方面，日月光亦建構新一代「智慧防減災系統」，整合「預警、自檢、導引」三位一體架構，運用AI風險模型即時辨識異常溫度，於災害發生前即主動預警，並以自動化監測取代人工巡檢，確保消防設備維持高度可用性，全面提升廠區安全韌性。

日月光表示，從AI節能應用到再生能源開發，每一項創新皆體現企業對環境永續的承諾。透過智慧控制與數據治理，不僅守護職業安全，更為智慧製造與淨零轉型開創嶄新模式。

延續智慧城市展所展現的技術動能，日月光高雄廠於今（20）日同步舉辦「智慧淨零供應鏈論壇」，呼應高雄智慧城市展「數位與綠色雙軸轉型」願景，以「AI × ESG：節能、轉型與實務落地」為核心主軸，邀集產官學界專家與供應鏈夥伴，共同探討淨零技術的實踐路徑與產業升級策略。

隨著2026年全球碳費制度逐步上路，企業競爭力已與綠色轉型高度連動。日月光指出，透過AI智慧管理與動能回收等創新技術，已成功建構「高效節能、廢能再生、主動防災」的永續示範模式，並進一步擴展至供應鏈端，攜手夥伴打造低碳生態系。

在推動供應鏈減碳方面，高雄廠已奠定穩固基礎。延續2025年成果，累計協助供應夥伴減碳達1.5萬噸，並與高雄市政府淨零學院合作，培育近百位綠領人才，同時透過實廠輔導與ISO 14067碳足跡導入，協助供應鏈掌握排放熱點，強化自主盤查與能源管理能力。

展望未來，日月光高雄廠將持續推動2030年減碳藍圖，設定供應鏈碳足跡降低20%、溫室氣體排放減少25%的明確目標，並依循《設備能源管理白皮書》，開發次世代低耗能設備，朝整體節電20%的技術突破穩健邁進。

再生能源 日月光 供應鏈

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