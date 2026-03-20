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三員工將AI晶片轉往輸中 美超微：全力配合調查

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
美超微三員工因違反將AI晶片輸中，美超微聲明，將全力配合調查，但公司未列起訴對象。路透
美超微三員工因違反將AI晶片輸中，美超微聲明，將全力配合調查，但公司未列起訴對象。路透

美國紐約南區聯邦檢察官辦公室已針對美超微（Supermicro） 三名公司關聯個人對象，以涉嫌策劃違反出口管制法規之行為，進行公開起訴。 Supermicro今日發布聲明，表示公司已知悉，公司也全力配合調查，但強調公司未列為這次起訴對象。

Supermicro表示，這次遭起訴的個人對象包括：公司業務發展資深副總裁暨董事會成員廖益賢、台灣區業務經理張瑞滄，以及承包人員孫廷瑋。Supermicro已立即暫停該兩名員工的職務，並終止與該承包人員之合作關係。

Supermicro強調該對象在起訴內被指控的行為，已違反本公司之政策與法令遵循管控相關規範，包括規避出口管制法規。Supermicro致力建立並維持完善、穩固之法令遵循制度，並嚴格遵守所有美國出口與再出口之管制法令與規範。

Supermicro表示公司全力配合美國政府之相關調查行動，並將持續提供必要協助。Supermicro未被列為本次起訴的對象。

美國

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