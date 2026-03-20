精測鼓勵員工生育…育兒津貼大增八倍 每名新生兒補助8萬元

晶圓檢測介面解決方案大廠精測總經理黃水可今（20）日表示，為因應少子危機，精測已宣布自本月起，育兒津貼調高八倍，將每位新生兒補助津貼由原本的1萬元，大增八倍至8萬元。同時開設每位員工生日給予生日假，可彈性選擇在當天的任何一天休假，不限生日。

黃水可強調，這是現任董事長洪維國今年元月接掌精測董事事長後，將精測的福利拉到與中華電相同準。洪維國原本在中華信就負責所有的人資及行政，接掌精測董事長前擔任中華電執行副總。

黃水可強調，精測成立於民國94年8月，前身為中華電信研究所內部的高速PCB團隊。憑藉二十餘年深耕高速測試與先進製程的研發經驗，已成為全球少數能提供高階手機應用處理器（AP）晶圓測試卡的供應商。

他強調，精測產業規模持續擴大，員工是公司業務和獲利持續攀升的最大基石，儘管目前面臨人力短缺，但為讓員工有更好的工作環境，公司必須設法增加福利，吸引更多的人才加入。

精測目前雖擁有二個生產工廠，但訂單爆發比預期還快，精測在龍潭承租廠房，預訂5月裝設新機台，今年8月加入營運，估計到年底，產能增加一倍。今年營運將逐季成長，公司為支應新產能增加，儘管已經高度自動化，今年仍計畫再擴大招募逾百餘人。