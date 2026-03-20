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美超微共同創辦人等員工被聯邦檢察官起訴 公司發表聲明

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
美超微稍早發表公告，表示美超微公司沒有被起訴。 路透
美超微稍早發表公告，表示美超微公司沒有被起訴。 路透

外電報導，美國紐約南區聯邦檢察官辦公室針對美超微二名員工、一名承包人員提起公訴，主要是涉嫌違反出口管制法規之行為。美超微稍早發表公告，表示美超微公司沒有被起訴，已暫停兩名員工職務，終止與承包人員合作關係。

美超微確認，起訴之個人對象包括美超微業務發展資深副總裁暨董事會成員廖益賢、台灣區業務經理張瑞滄，以及承包人員孫廷瑋。廖益賢也是1993年美超微成立時的共同創辦人，2023年加入董事會。

美超微指出，相關人員在起訴內被指控之行為，違反公司政策與法令遵循管控相關規範，包括規避出口管制法規。美超微致力建立並維持完善、穩固之法令遵循制度，並嚴格遵守所有美國出口與再出口之管制法令與規範。全力配合美國政府之相關調查行動，並將持續提供必要之協助。

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