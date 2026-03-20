Zenbook Duo摘下iF最高金獎 華碩獲27項大獎再攀設計巔峰

華碩（2357）今日宣布榮獲 27 項享譽國際的2026年iF設計大獎。本次獲獎產品橫跨電競、消費電子等多個領域，其創新且激發靈感的設計深受國際肯定。其中，ASUS Zenbook Duo 憑藉智慧設計和AI應用的深度整合，以極致多功效能脫穎而出，榮獲最高榮譽的 iF 金獎（iF Gold Award）。

iF 評審團表示：「雙螢幕的 ASUS Zenbook Duo 將彈性運算的標準提升到了新的高度，且兩塊螢幕的無縫整合更是令人驚艷。此外，我們對其精湛的品質、絕佳的觸感處理，以及透過創新外型，為工作與創意提供的高自由度印象深刻。這無疑是當前的終極多功能數位工具！」

iF 金獎是從該年度最優秀的作品中個別選出，在超過 10,000 件的全球參賽作品中，僅有 75 件能獲得評審團青睞，摘下這座象徵頂尖設計實力的金牌獎盃。除了奪得金獎的 Zenbook Duo，其他 26 項獲獎產品也因卓越工藝與創新，並滿足使用者多元需求而獲得殊榮。在今年來自 68 國、超過萬件作品的競爭中，華碩再次展現在設計領域的領導地位。